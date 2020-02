Pallacanestro: Virtus Antenore Energia vince il derby con Vicenza

Torna al successo la Virtus Padova Antenore Energia che si lascia alle spalle un brutto mese di gennaio trionfando 73-69 nel derby casalingo contro la Tramarossa Vicenza. Un successo che permette ai ragazzi di coach Rubini di difendere il terzo posto alle spalle di Bernareggio e Sanve dall’assalto di Monfalcone che invece rimane quarta.

La partita

Parte meglio l’Antenore Energia che si porta avanti sul 24-14 nel primo quarto trascinata dalla verve di Andrea Piazza e che trova la doppia cifra di vantaggio col canestro sul finale di Visone. Buona la continuità offensiva dei padovani, mentre in difesa si rivede finalmente una Virtus impenetrabile e concentrata. Nel secondo quarto c’è ancora Padova col piede sull’acceleratore che prima trova con Morgillo il +13 e poi con la tripla di Schiavon il +15, margine che sembra mettere in discesa la contesa. Poi però un colpo di coda prima dell’intervallo di Vicenza rende meno pesante il passivo portando il risultato sul 42-33 e lasciando apertissima la partita.

Finale incandescente

La Tramarossa ritrova infatti coraggio mentre Virtus perde improvvisamente il filo del discorso: l’inizio del terzo quarto è infatti tutto biancorosso e Vicenza con un parziale di 4-14 riesce a trovare il clamoroso sorpasso sul 46-47. La partita per Padova si complica terribilmente diventando presto un pericoloso match punto a punto. Nonostante questo si arriva all’ultimo periodo partendo dal 58-54 per i neroverdi grazie alle solite preziose realizzazioni di Ferrari. Un ultimo quarto che diventa incandescente: Vicenza trova il nuovo sorpasso con Conte e l’allungo sul +3 (58-61) con Crosato. La sberla però sveglia l’Antenore Energia che trascinata dalle super prove di Pellicano e Piazza e dai punti di Ferrari si rimette con la testa in partita. La tripla di Crosato a 3’ dalla fine vuol dire 64-64, Virtus riesce però a trovare un decisivo allungo con la bomba del 71-66 di Pellicano un minuto più tardi e a chiudere del tutto la contesa con il canestro di Piazza del 73-69 negli ultimi sessanta secondi. Per Vicenza quindi niente da fare nonostante la grande prova di Corral (24 punti e 10 rimbalzi), per Padova solita decisiva prova di Ferrari con 18 punti e 8 rimbalzi, con anche Piazza (15) e Morgillo (10) a toccare la doppia cifra. Prova da sottolineare infine anche quella di Niccolò Pellicano con 9 punti ma tanta qualità messa al servizio della squadra.

Tabellino

ANTENORE ENERGIA 73 – VICENZA 69

ANTENORE ENERGIA Piazza 15, Pellicano 9, Ferrari 18, Schiavon 9, Morgillo 10, Calò, De Nicolao 2, Bianconi 8, Visone 2 All. Rubini

VICENZA Montanari, Corral 24, Galipò 3, Brighi 7, Crosato 12, Gianesini, Conte 13, Aromando 10 All. Oldoini

Arbitri: Settepanella di Roseto degli Abruzzi (TE) e Guercio di Ancona

Note: parziali: 24-14; 18-19; 16-21; 15-15, tiri liberi: Virtus 18/25 – Vicenza 13/22, tiri da due: 20/35 – 16/34, tiri da tre: 5/17 – 8/21, assist: 15-15, rimbalzi: 34-34