Basket, Virtus Padova sconfitta nel derby con Mestre: è il terzo passo falso stagionale

Arriva la terza sconfitta stagionale per la Virtus Padova Antenore Energia, che perde 87-76 in trasferta nel derby contro Vega Mestre e scivola al secondo posto in classifica alle spalle delle due capolista San Vendemiano e Bernareggio. Una brutta prova quella dei neroverdi di coach Rubini, che fa da contraltare all’esaltante vittoria con Piadena di sette giorni fa: Mestre infatti ha condotto la gara dall’inizio alla fine, trovando lo strappo decisivo nel terzo quarto e gestendo senza difficoltà il finale.

Giornata da incubo

Per Padova una giornata certamente storta in cui è andata di scena forse la sua peggiore versione stagionale. Se nella sconfitta contro Bernareggio in casa era stata impressionante la prestazione dei lombardi e se contro Sanve la partita è stata equilibrata fino agli ultimi secondi, contro Mestre si è invece visto un netto calo rispetto a tutte le precedenti uscite. Già il primo periodo si chiude con un 19-15 in favore dei padroni di casa che non promette nulla di buono. La squadra di coach Rubini fatica ad imporre il proprio gioco in attacco e subisce troppo il contropiede avversario. Per Mestre prova maiuscola del grande ex Marco Lazzaro (con Salvato uno degli eroi della promozione in B del 2015) che guida i suoi fino al 45-39 di fine primo tempo. L’Antenore Energia se rimane in partita è grazie alle triple di Calò e ai punti portati a casa da Morgillo e Ferrari.

La chiave del match

A decidere le sorti dell’incontro è il terzo periodo. In avvio Mestre prima sembra prendere il largo grazie alle bombe di Pinton (toccando il +14 con Lazzaro) ma poi subisce il promettente ritorno di Virtus che arriva fino al -5 a metà quarto (55-50) con Bianconi. Lì quando tutto sembra di nuovo riaperto però Padova non viene premiata dagli episodi e soprattutto non gestisce bene il momento: in un attimo si ritrova di nuovo sotto di tredici (ancora una tripla di Pinton) e questa volta subisce anche il duro contraccolpo psicologico. A fine quarto scivola a -16 e la sensazione è che con questa inerzia non ci sia più molto da fare. Infatti nell’ultimo periodo i neroverdi non trovano mai lo spunto per provare a riaprire i giochi e Mestre con merito si prende la vittoria.

Il tabellino

MESTRE 87– ANTENORE ENERGIA 76

MESTRE Volpato, Malbasa 21, Maran 5, Lazzaro 22, Pinton 19, Povelato, Salvato 4, Di Prampero 3, Castelli 13, Rampado, PovelatoAll. Volpato

ANTENORE ENERGIA Schiavon 2, Piazza 4, De Nicolao 2, Ferrari 22, Morgillo 12, Bianconi 15, Dagnello 6, Calò 6, Pellicano 7 All. Rubini

Arbitri: Bianchi di Riccione (RN) e Guercio di Ancona (AN)

Note: parziali 19-15, 26-24, 15-15, 17-22, tiri liberi: Mestre 11/16 – Virtus 13/19 tiri da due: 23/35 – 24/33, tiri da tre: 10/28 – 5/23, assist: 21-15, rimbalzi: 41-25