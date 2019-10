Aduna volley Padova: la prima di B2 in casa è uno spettacolo, superata 3-0 Chinos

Belle, decise, straripanti a tratti. Alia Aduna Padova centra la prima vittoria nel campionato di B2 Femminile con un rotondo 3-0 sulla CFV Friultex. Partita dominata in lungo e in largo dalla squadra di Lorenzo Amaducci, che ha costruito il suo successo partendo dalla battuta (14 ace complessivi) per arrivare ad un attacco – guidato dalla superba Turri, top scorer della gara con ben 25 punti – praticamente incontenibile.

Il match

Cambio al centro per Alia Aduna che, rispetto alla trasferta di Jesolo, inserisce Akrami in luogo di Giannone. Confermate le altre: Tiozzo-Canazza in diagonale, Celegato primo centrale, Turri-Tolin in posto quattro, Porporati libero. La Friultex Chions Fiume di Marco Amiens in campo con Ricci alzatrice e Cocco opposto, Battain-Bruno centri, Zech-Sblattero schiacciatrici, Lazzaro libero. Inizio sontuoso della squadra di casa: gran primo tempo di Akrami, due ace di Tiozzo, muro di Canazza, 6-1 e time per Amiens. Continua lo show di Aduna, bordata di una caldissima Turri, altro tempo richiesto dalla Friultex sull'8-1. Canazza tiene alti i giri del motore (11-3 e ace del 13-5), quindi Tolin in battuta costruisce l'ennesimo break patavino: 17-6. Chions annichilita, nella passerella conclusiva c'è spazio per un ace di Celegato (22-7) e un paio di belle difese di Porporati. Chiude Canazza un parziale senza storia: 25-9, 1-0 Aduna.

Il set decisivo

Si riparte da due ace di Tolin e due di Celegato, tanto per gradire (6-3). La Friultex ha cambiato praticamente tutto il suo sestetto a cavallo tra primo e secondo set, il problema, però, resta sempre la ricezione, bucata in due occasioni anche da Turri: 11-5, time Amiens. Non a caso, quando Alia abbassa leggermente l'efficacia della sua battuta, le friulane riescono a recuperare un po' di margine, sorrette da un muro molto consistente, specie con Battain. Non stiamo parlando di una vera e propria rimonta comunque, anche perché Turri continua a essere immarcabile sia da posto quattro che da posto due. E così, dopo il 19-13 firmato Akrami, Chions deve ricorrere di nuovo al time. Sembra il preludio a un finale morbido morbido, ma Aduna tira il fiato forse un po' troppo presto: 23-19, adesso a interrompere il gioco è Amaducci. Ci pensano Tiozzo (bel tocco di seconda) e una gigantesca Turri a sbrogliare la matassa: 25-19, 2-0. Terzo set, indovina chi porta subito avanti la squadra di casa? Naturalmente Turri, a cui dà manforte Celegato in battuta (3-0). Non ci sta a giocare la parte della vittima sacrificale Chions, rimonta e sorpasso firmato Sblattero: 5-6. Akrami (ace) e Turri raddrizzano la rotta di Alia (9-7), ancora Turri e Celegato (ace) rimpinguano il margine: 15-10. È la spallata decisiva, la Friultex sbaglia di tutto e di più spalancando la porta alla prima, meritatissima, vittoria di Aduna: 25-15, 3-0.