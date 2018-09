Il weekend degli arbitri padovani: Chiffi al Var, Lovison a Ercolano

Gli arbitri padovani impegnati nel turno che coincide con il dolore per la morte dell’ex celebre arbitro, Luigi Agnolin. Un minuto di silenzio in tutti gli stadi e lutto al braccio per i direttori di gara.

Chiffi al Var

L’arbitro padovano Daniele Chiffi, dopo la difficile gestione di Juventus Sassuolo all’Allianz Stadium di due settimane fa, con l’espulsione ritardata di Douglas Costa, questa sera sarà il responsabile Var di Inter Cagliari, ore 20 e 30 a San Siro, diretta da Massa di Imperia.

Lovison a Ercolano

Un altro giovane promettente arbitro padovano, Roberto Lovison, sarà invece di scena domenica alle 15 in serie D, ad Ercolano, in provincia di Napoli. E' in programma la sfida tra i padroni di casa, i Granata 1924 e i baresi dell’Altamura.

Tarzia in eccellenza

Riccardo Tarzia che ha esordito nel campionato di eccellenza come assistente di linea è impegnato nel campionato di eccellenza nel match tra Arcella e Abano. E' figlio del consigliere Luigi Tarzia, che è presidente della commissione sicurezza a Palazzo Moroni.

Agnolin

L’Aia con una nota ufficiale ha disposto che tutti gli arbitri designati per ogni gara del weekend portino una fascia al braccio in segno di lutto nel ricordo di Luigi Agnolin.

Gallery