Italdonne in campo per l'ultimo match: il XV per la Women's rugby world cup

Andrea di Giandomenico, head coach della Nazionale Italiana Femminile di rugby, ha ufficializzato la formazione che domani alle 14.30 locali (15.30 ora italiana) affronterà la Spagna nella finale valida per il nono posto alla Women’s Rugby World Cup. La partita, quinto ed ultimo impegno delle Azzurre al Mondiale, sarà trasmessa in diretta su worldrugby.org e rwcwomens.com.

GIOCARE AL 100%.

“Non prenderemo il match come una rivincita – ha dichiarato Andrea Di Giandomenico - . Sarà fondamentale concentrarsi solamente su noi stessi. Sappiamo quali sono le nostre potenzialità e, giocando al 100%, possiamo mettere in difficoltà chiunque. La vittoria contro il Giappone ci ha ridato morale e consapevolezza nei nostri mezzi. Vogliamo chiudere il Mondiale nel migliore dei modi”. Contro la Spagna non sarà a disposizione Alice Trevisan, uscita per concussion contro il Giappone.

IL XV CHE SCENDERÀ IN CAMPO.

Questo il XV che scenderà in campo: 15 Manuela FURLAN (Svincolata, 59 caps), 14 Sofia STEFAN (Stade Rennais, 31 caps)

13 Maria Grazia CIOFFI (Rugby Colorno, 50 caps ), 12 Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova, 75 caps)11 Michela SILLARI (Harlequins, 38 caps), 10 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 20 caps), 9 Sara BARATTIN (Villorba Rugby, 75 caps) – capitano, 8 Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949, 71 caps), 7 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 25 caps), 6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, 29 caps), 5 Flavia SEVERIN (Benetton Treviso, 51 caps), 4 Valeria FEDRIGHI (Verona Rugby, 6 caps), 3 Lucia GAI (Stade Rennais, 51 caps), 2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, 39 caps) e 1 Elisa CUCCHIELLA (Rugby Belve Neroverdi, 66 caps).

IN PANCHINA.

A disposizione:16 Michela ESTE (Benetton Treviso, 55 caps), 17 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno F.C., 8 caps), 18 Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 4 cap), 19 Valentina RUZZA (Valsugana Rugby Padova 17 caps), 20 Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 15 caps), 21 Veronica SCHIAVON (Yokohama TKM, 82 caps), 22 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 7 caps), 23 Elisa BONALDO (Rugby Colorno, 2 caps).