Il Trofeo Sagittario ad Abano Terme

Il Trofeo del Sagittario, la gara di tiro con l’arco indoor giunto alla sua 18a edizione e che tradizionalmente si svolge nel primo fine settimana di gennaio, è pronto al via.

Quest’anno la manifestazione, organizzata come sempre dalla società Arcieri Sagittario del Veneto di Pernumia e che avrà il suo campo di gara presso la palestra “Campi San Giuseppe” in via Montegrotto 1 ad Abano Terme, è in programma sabato 5 e domenica 6 gennaio. Particolarmente numerosi gli atleti accreditati: oltre 230 arcieri provenienti da tutto il Veneto e da fuori regione, tra i quali spiccano anche atleti che gareggiano con la divisa della nazionale, che rendono la manifestazione aponense una delle più importanti gare del circuito regionale. L’alto numero di adesioni ha obbligato l’organizzazione, com’era già successo l’anno scorso, a istituire un turno supplementare di tiri il sabato sera.

La competizione quindi si strutturerà in cinque turni, tre il sabato e due la domenica, e sarà come di consueto aperta alle divisioni arco olimpico, compound, arco nudo e a tutte le classi, da quelle giovanili ai master, compresi gli arcieri disabili.

Questo è il programma:

Sabato 5 gennaio 1° turno di tiri ore 9.45 2° turno di tiri ore 15 3° turno di tiri ore 19.15

Domenica 6 gennaio 4° turno di tiri ore 9.30 5° turno di tiri ore 14.30

Domenica, alla conclusione della gara, si svolgeranno le premiazioni degli atleti vincitori e verrà assegnato il 18° trofeo Sagittario alla migliore squadra mista tra arco olimpico, nudo e compound.

Per ogni informazione

www.arcierisagittario.it

Gallery