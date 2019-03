"L’unione europea ci riguarda”,  incontro all’Auditorium Antonianum

Nell’ambito del format Dialoghi con l’UCID, la Sezione di Padova dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, in vista delle prossime elezioni europee, organizza una serata in collaborazione con l’ANTONIANUM – Centro Ignaziano di cultura e formazione – sul tema dell’Unione Europea.

Relatore dell’incontro, il dott. Alessandro Simonato, Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale e collaboratore della Rivista Aggiornamenti Sociali.

Domenica 26 maggio prossimo, infatti, si terranno le elezioni a suffragio universale diretto per il rinnovo del Parlamento europeo. I cittadini dei 27 Stati membri dell’Unione Europea (UE) eleggeranno i 705 membri che formeranno la nuova assemblea. E i cittadini italiani saranno chiamati a eleggere 76 europarlamentari, 15 dei quali nella circoscrizione nord est.

Nel corso dell’ultima legislatura (2014-2019) il Parlamento europeo ha dimostrato di essere un canale importante della rappresentanza dei cittadini nelle istituzioni UE, ma nonostante la rilevanza delle sue attività, l’informazione di base su quali siano le competenze, i processi decisionali e le sue scelte, difficilmente trovano spazio nei media italiani, i quali si concentrano quasi esclusivamente sulla Commissione – nel solo ruolo di “controllore” del rispetto delle regole approvate dalle altre istituzioni (Consiglio e Parlamento) - oppure sulle differenti posizioni dei Governi nazionali in occasione dei vertici europei.

Questi i motivi che hanno convinto il Centro Antonianum e l’UCID Sezione di Padova ad organizzare questa serata, priva di qualsiasi connotato politico, finalizzata alla conoscenza dell’ABC dell’Unione Europea, dal titolo “L’unione europea ci riguarda: conoscere le istituzioni, le loro competenze, i processi decisionali, il loro dibattito sul futuro”. L’intento è di condividere con gli interessati le informazioni di base sulle istituzioni e sulle competenze europee, e a tal fine è stato chiesto l’intervento del dott. Alessandro Simonato, dottore di ricerca in diritto costituzionale e collaboratore della Rivista Aggiornamenti Sociali. Questo Periodico in particolare, dal marzo 2017, ha avviato una nuova rubrica dal titolo #UnioneEuropea, per informare i lettori sulle iniziative europee di importante rilievo per la vita comune, così da contribuire alla costruzione di una UE vitale e partecipata.

«La finalità della serata – spiega Alessandro Simonato – non è quella di confrontarsi sui programmi elettorali, ma quella di offrire uno strumento formativo di base, con l’utilizzo di slides che poi verranno rese disponibili, e vari link a cui poter accedere in seguito. L’idea è che queste informazioni possano essere utili affinché ognuno, con la propria sensibilità, possa poi leggere in modo più consapevole ulteriori approfondimenti e confrontare le visioni diverse sul futuro della UE».

«Come cittadini – prosegue Simonato – ci troviamo a dover esprimere un voto ascoltando le diverse proposte politiche, ma a volte ci manca quell’ABC che ci permetta di comprendere dove si collocano quelle proposte. Nel corso degli ultimi anni più volte durante vari appuntamenti informativi abbiamo proposto questo format che volutamente si attiene ad un livello precedente a qualsiasi proposta partitica. L’idea è di fornire in maniera didattica, attraverso appunto l’utilizzo di dati, grafici e spunti offerti da situazioni concrete, gli strumenti necessari per prepararsi alle prossime elezioni del Parlamento europeo, spiegando chi sia questo organo, come sia composto, come decide, quale sia il bilancio che approva, quali le competenze delle altre istituzioni UE e quali le criticità rilevate dalle stesse istituzioni europee in appositi documenti di riflessione. Sono informazioni purtroppo poco diffuse, ma riconosciute fondamentali e preziose da chi ha già avuto modo di partecipare a questi incontri. Nelle settimane successive – conclude AlessandroSimonato – ci saranno tanti dibattiti organizzati da enti diversi, nei quali si esprimeranno i vari gruppi politici esponendo i loro programmi elettorali. Ci preme sottolineare che la natura di questo primo appuntamento, realizzato in collaborazione con la Sezione UCID di Padova, si fermerà ad un primo fondamentale livello informativo, proprio per poter partecipare in modo più fruttuoso al dibattito successivo»

Dr. Alessandro Simonato - Dottore di ricerca in diritto costituzionale, autore di un libro e vari articoli sul tema dei rapporti tra Regioni, Stato e UE, e collaboratore della rivista Aggiornamenti sociali, periodico dei Gesuiti che, dal 1950, offre strumenti per orientarsi nel mondo in continuo cambiamento, con un approccio interdisciplinare e nel dialogo tra azione e riflessione sociale.

La "UCID – Unione cristiana imprenditori dirigenti – sezione di padova" è un'Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dallo Statuto. Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, organizzati come Federazione di SEZIONI aderenti alla "UCID – Unione cristiana imprenditori dirigenti", formalmente costituite.

L’Associazione aderisce attraverso il rispettivo gruppo regionale alla “UCID – Unione cristiana imprenditori dirigenti – federazione nazionale”, costituita il 31 gennaio 1947, si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa, e a rispettare tutte le norme dello statuto e sue successive modifiche approvate a norma dì legge e di statuto. Tra le sue finalità: la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica; la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina Sociale della Chiesa; lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le opere ed attività degli iscritti ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà; la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.

Per informazioni: |Email ucidpadova@gmail.com