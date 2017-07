"Volontari per il quartiere" non va in vacanza: continua l'attività di pulizie e raccolta rifiuti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Continua regolarmente le attività del gruppo "Volontari per il quartiere" nella zona Arcella e Pontevigodarzere, impegnati regolarmente con interventi di pulizia delle zone che presentano segni di degrado legato all'abbandono di spazzatura, bottiglie vuote, lattine, e altro.

SOTTOPASSAGGIO. Venerdì i volontari si sono impegnati a ripulire il tratto nei pressi del sottopassaggio vicino a parcheggio scambiatore, raccogliendo 11 sacchi ed altri 4 al parcheggio della fermata metro bus Ex Saimp. Il tutto in sinergia con il supporto dell'APS che completa il lavoro facendo sparire prontamente il lavoro dei volontari.

DEGRADO. A Padova, come in molte città c’è il problema del degrado, a volte legato alla presenza di coloro che spacciano, e “bivaccano” abbandonando i rifiuti. In questo quartiere c'è ancora molto verde e gli argini del Fiume Brenta si prestano facilmente a questi tipi di attività. Ma in certe aree si può anche notare più ordine ed estetica. Certo in questo periodo molte persone sono anche in ferie.

BOTTER. “Noi continueremo regolarmente, - sostiene Ettore Botter Coordinatore dell’iniziativa - a ripulire il nostro quartiere. Da più di un anno, come gruppo di volontari, cittadini e commercianti ci siam rimboccati le maniche per mantenere le zone del quartiere più pulite. Lavorando spalla a spalla, vogliamo dare un segno tangibile della nostra presenza e della voglia di creare un quartiere più vivibile per tutti. Oltretutto É molto divertente !" Il quartiere è casa nostra e sta migliorando, a poco a poco i cambiamenti si noteranno di più. Prossimo appuntamento secondo giovedì di agosto.

Per maggiori informazioni visita la pagina Facebook Volontari per il Quartiere Padova

Gallery