“Volontari per il quartiere”, lotta ai rifiuti abbandonati in Arcella-Pontevigodarzere

L'Associazione di Pontevigodarzere, il prossimo 11 maggio, chiama a raccolta cittadini, associazioni e gruppi spontanei per ripulire il quartiere, promuovendo una maggiore attenzione al territorio e un impegno al decoro delle aree pubbliche. Con il supporto di AcegasApsAmga, già ottenuti ottimi risultati e squadra affiatata.

BONIFICA STRAORDINARIA. La zona Arcella-Pontevigodarzere subirà una bonifica straordinaria, un virtuoso appuntamento aperto a tutti, con ritrovo alle ore 19.15 nel parcheggio Interspar (ex Saimp) a Pontevigodarzere. L'iniziativa è organizzata dall'associazione "Volontari per il Quartiere", in collaborazione con AcegasApsAmga.

MIGLIORARE L'AMBIENTE. L'Associazione è un gruppo di oltre 15 cittadini che si occupano spontaneamente di ripulire diverse zone del quartiere Arcella-Pontevigodarzere e aree limitrofe, calendarizzata per ogni secondo giovedì del mese, nel medesimo punto di incontro. Un impegno che si prefigge di migliorare l'ambiente, scoraggiando ogni forma di inquinamento e, in particolar modo, l'abbandono di rifiuti. Ma anche un costruttivo momento di aggregazione sociale, per fare qualcosa di concreto per la comunità e per le future generazioni, restituendo agli spazi urbani ordine e bellezza. Uno sforzo che vede la piena assistenza di AcegasApsAmga, che fornisce materiale a supporto della raccolta e della pulizia e, dopo ogni intervento, prende in carico i sacchi di rifiuti raccolti per un corretto smaltimento. I risultati raggiunti con le altre raccolte Una collaborazione che, nel corso degli ultimi interventi, ha portato ottimi risultati.

PRECEDENTE RACCOLTA. Copertoni, resti di biciclette, oli esausti, bottiglie, lattine e rifiuti di ogni genere sono stati raccolti lo scorso 9 e 20 aprile, per un totale di oltre 30 sacchi di immondizia raccolti principalmente nell'area del Capolinea e del parcheggio di transito del Tram Pontevigodarzere e nella zona della stazione.

IMPEGNO. "Donare un po' del proprio tempo libero per il decoro del territorio, rendendo costruttivo lo 'stare assieme' facendo qualcosa di buono: è questo lo spirito che anima il gruppo di volontari che costantemente si impegnano per la pulizia delle aree più trascurate del quartiere. Un gruppo composto da persone di diverse etnie, religioni, età e aperto a tutti. Un'esperienza di cittadinanza attiva che offre l'opportunità di riconoscersi in una visione del mondo solidale che possa tradursi in uno stile di vita concreto da attuare nella vita di tutti i giorni" afferma Ettore Botter, coordinatore dell'Associazione. Un gruppo che opera concretamente per un mondo migliore e che invita tutti a partecipare alle prossime iniziative.

CONTATTI: Comunicazione AcegasApsAmga Riccardo Finelli - Responsabile Mobile: 334.3719248 rfinelli@acegasapsamga.it www.acegasapsamga.it LINK UTILI: www. acegasapsamga.it/ambiente www.facebook.com/volontariquartierearcella