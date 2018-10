Winter Musical Week, stage con Chloe Hart a Padova

Il musical è la vostra passione? Vorreste spezzare la routine delle vacanze natalizie dedicando tre giorni alla vostra passione? Ritorna Winter Musical Week, workshop dedicato a tutti gli "amanti del musical", agli allievi ed ex-allievi delle accademie, agli appassionati del teatro, a cantanti e ballerini che vogliono cimentarsi nello studio dell'allestimento di un musical.

Spettacoli

Il 28, 29 e 30 dicembre la Dreaming Academy, Accademia di Musical e Spettacolo di Padova, sarà lieta di ospitare Chloe Hart, un’artista, laureata presso la Guildford School of Acting e performer nel cast di alcuni dei musical più famosi del West End di Londra tra cui "Le Miserables", "Hairspray", "Wicked" e “Kinky Boots”. L’artista condurrà i ragazzi in un percorso didattico tipico del contesto della cosiddetta "Thertreland", centro turistico londinese del West End e fulcro d'arte e cultura dove nascono i musical e gli spettacoli di più alto livello nel mondo. Il workshop sarà aperto a ragazzi/e dai 14 anni in su e sarà rivolto prettamente a cantanti/attori ma anche ballerini e tutti coloro che volessero sperimentarsi in queste discipline per acquisire maggiori competenze per diventare un artista sempre più versatile.

Dettagli

Il workshop si svolgerà nella sede dell'Accademia in via Montà a Padova, dove gli allievi ciascuno dei 3 giorni frequenteranno le lezioni dalle 9 alle 16. Ha un costo complessivo di 210 euro ma viene data la possibilità di frequentare anche le singole giornate: 90 euro per un giorno e di 160 euro per due giorni. Agli allievi della School Dance DNA e dell'Associazione Labirinto verrà applicato uno sconto del 30%, mentre ai docenti e ai gruppi con almeno 5 partecipanti uno sconto del 20%. Per coloro che invece vorranno semplicemente assistere da uditori sussisterà un costo di 40 euro giornalieri. E' da tenere presente che le scontistiche e le borse di studio sono applicabili solo sulla quota intera dello stage e non sono cumulabili con altre offerte. Visto il successo ottenuto da cinque anni a questa parte, la Dreaming Academy inserisce questo workshop all'interno della sua proposta formativa, che si prefigge di essere tanto eterogenea quanto qualificata. Ogni anno viene condotto da performer di fama internazionale il cui compito, oltre a quello didattico, è quello di trasmettere la passione per il palco e gli espedienti per mantenere alto il livello di ogni performance. Grazie al loro nutrito bagaglio di esperienze e alla loro passione per l'insegnamento, svelano i ‘segreti’ per presentarsi ai provini in modo adeguato. Sempre di più sono infatti le audizioni dove si cercano bambini ed adolescenti già pronti a portare sul palco le loro capacità recitative, canore e di danza. Oltre ad essere un'occasione per tenersi in allenamento, confrontarsi e cimentarsi nell'interpretazione di ruoli e personaggi si tratta di un'opportunità per sperimentare alcune delle materie che l'Accademia Dreaming propone durante i suoi percorsi di studi. In palio verranno messe borse di studio relative ai vari eventi Dreaming in tutta Italia.

Per informazioni e iscrizioni

Tel. 0492021937

​info@dreamingacademy.it

www.dreamingacademy.it

https://www.facebook.com/DreamingAcademy/

https://twitter.com/DreamingAcademy

https://www.instagram.com/dreamingacademy/