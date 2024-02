13 febbraio 2024: finanza ed armi - strategie di pace per un altro mondo possibile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Un incontro dedicato alla pace promosso dalle socie e dai soci del GIT (Gruppo di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Padova Presentazione del libro “Disarmati – Paesi senza esercito e altre strategie di pace” (edizioni Altreconomia) con l’autore Riccardo Bottazzo, giornalista, che racconterà l’incredibile storia dei paesi che hanno rinunciato all’esercito. E con Marco Carlizzi, presidente di Etica Sgr la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica, sull’impegno di Etica SGR per la pace ed il disarmo. Per motivi organizzativi ti chiediamo di segnalare per tempo la tua partecipazione, sia in presenza che online (riceverai il link di connessione via email poco prima dell’inizio alle 18.30), scrivendo a git.padova@bancaetica.org Disponibili copie del libro in collaborazione con Angoli di Mondo