Piena di energia, ama giocare, correre e farsi coccolare, Lucy cerca casa

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Anni: nato nel 2021

Genere: vaccinata, con microchip e sterilizzata.

Sesso: femmina

Malattie: nessuna segnalata.

Su di lui: "Per lei l'ideale sarebbe vivere in casa con la possibilità di uscire in giardino per correre (la recinzione deve essere alta) . Lucy è un'abile saltatrice quindi non dovrà vivere solo in giardino, oltre al fatto che il cane è un animale sociale e necessità di vivere con la famiglia". Attenzione alle indicazioni che vengono date sul post Facebook.

Lucy meticcia femmina nata nel 2021, vaccinata , sterilizzata e con microchip.

Di lei non sappiamo nulla se non che è stata recuperata dal sevizio veterinario.

Lucy è piena di energia, ama giocare, correre e farsi coccolare dai volontari. Data la giovane età è ancora molto esuberante e consigliamo per la futura famiglia di farsi affiancare da un educatore cinofilo. Per lei l'ideale sarebbe vivere in casa con la possibilità di uscire in giardino per correre (la recinzione deve essere alta). Lucy è un'abile saltatrice quindi non dovrà vivere solo in giardino, oltre al fatto che il cane è un animale sociale e necessità di vivere con la famiglia!

Meglio sia l'unico cane di casa, compatibilità con bambini da verificare meglio se non piccoli.

Chiama il 333 1867076 per prendere appuntamento per venirla a conoscere! Scrivici in privato per avere altre info!

#caniledipresina #adottanoncomprare #adotta #adottauncanedalcanile