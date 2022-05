È arrivato il momento di fargli conoscere l'amore di una famiglia: "Muso" dopo una vita in canile cerca casa

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Muso

Anni: nata nel 2010

Genere: vaccinato con microchip, ma non sterilizzato.

Sesso: maschio

Malattie: nessuna segnata.

Su di lui: "Per tanti anni non si è fidato dell'uomo e aveva anche un bel caratteraccio, poi con l'avanzare degli anni e le nostre attenzioni è migliorato. Ha imparato ad uscire al guinzaglio, adora mangiare i biscottini e pian piano inizia ad apprezzare le nostre carezze. La compatibilità con gli altri cani è da verificare". Attenzione alle indicazioni che vengono date sul post Facebook.

Rifugio San Francesco

A pochi chilometri da Padova sorge il Rifugio San Francesco, una struttura che copre un’ampia area di 18mila mq e che ha 17 anni di esperienza alle spalle. Come il santo da cui prende il nome, questo rifugio si occupa della cura e del benessere degli animali. I volontari si dedicano all’accoglienza dei pet, coccolandoli e facendoli vivere in box di grandi dimensioni.

Per conoscere tutti i pelosi del Rifugio San Francesco basta chiamare il numero 3331867076, visitare il sito web e i profili Facebook e Instagram.

Se volete conoscere gli altri animali ospitati dalla struttura oltre a quelli che vi abbiamo presentato potete visitare i canali social del rifugio e scoprire il pet che potrebbe diventare il vostro miglior amico!

Foto articolo da post Facebook gentilmente concessa dal Rifugio San Francesco