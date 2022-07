Rocco: un cane allegro e dolce che ama la compagnia delle persone, cerca casa

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Anni: nato nel 2010

Genere: vaccinato, con microchip e sterilizzato.

Sesso: maschio

Malattie: nessuna segnalata.

Su di lui: "Compatibilità con altri cani da verificare, meglio in caso se femmine". Attenzione alle indicazioni che vengono date sul post Facebook.

Dolce nonnino nato nel 2010, vaccinato, con microchip e sterilizzato.

È recuperato dal servizio veterinario e riporta ancora i segni di un passato di sofferenza (probabilmente è stato aggredito). Nonostante tutto è un cane allegro e dolce, ama la compagnia delle persone, le coccole e correre in area di sgambamento e finalmente vorremmo dargli la possibilità di vivere in casa amato da una famiglia. Compatibilità con altri cani da verificare, meglio in caso se femmine.