Affettuoso, ma dal carattere forte e deciso: Cocú cerca casa

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Anni: nata nel 2015

Genere: vaccinato, con microchip e sterilizzato.

Sesso: maschio

Malattie: nessuna segnalata.

Su di lui: "purtroppo però diverse volte improvvisamente ha morso e per questo motivo probabilmente è ancora in canile". Attenzione alle indicazioni che vengono date sul post Facebook.

Cocú meticcio maschio del 2015 vaccinato, con microchip e sterilizzato.

È un cane estremamente affettuoso, dal carattere forte e deciso, purtroppo però diverse volte improvvisamente ha morso e per questo motivo probabilmente è ancora in canile. Nel tempo abbiamo visto un netto miglioramento; a nostro parere c'è del sangue del Jack Russell e come tutti i Terrier se gestiti in modo corretto sono cani fantastici!

Adora le coccole, i biscottini, correre in area e andare in passeggiata... insomma è un ottimo compagno di vita! Compatibilità con femmine da verificare, no maschi e no gatti.

Per lui cerchiamo una famiglia consapevole, senza bambini in quanto potrebbe pinzare improvvisamente (come detto). Siamo sicuri che con la giusta gestione, magari facendosi aiutare da un educatore, e seguendo i nostri consigli la nuova vita di Cocú sarà possibile