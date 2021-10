Nino, trovato per strada in mezzo al temporale è in cerca di casa

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Anni: nato nel 2008

Genere: meticcio

Sesso: maschio

Malattie: ha perso la vista da un occhietto, udito non è un granchè

Su di lui: una storia che merita di essere letta. Eccola di seguito:

"Un nonnino nato nel 2008, taglia piccola, vaccinato e con microchip.

Nino è stato trovato per strada qualche mese fa, nel bel mezzo di un temporale, forse in attesa che qualcuno della sua famiglia tornasse indietro a riprenderlo.

È stato poi portato nel nostro rifugio in condizioni critiche. Era molto triste, come rassegnato alla vita. Ma una volta scoperte le coccole sembrava come rinato.

Purtroppo però quella tristezza nel suo sguardo adesso sembra un po' tornata, forse perché ha perso la vista da un occhietto e anche l'udito non è un granché.

Di certo il canile non è la situazione adatta per un nonnino così.

Nino è estremamente dolce, coccolone e tenero. È uno scricciolo piccolino che ti fa sciogliere il cuore con il suo sorriso sdentato.

Cerchiamo urgentemente una casa per lui perchè temiamo che l'inverno in rifugio sia troppo pesante per il suo esile corpicino.

Vienilo a conoscere! Prendi appuntamento chiamando il 333 1867076.

Per qualsiasi domanda, scrivici in privato.".