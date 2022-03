"Un bel peperino, impossibile non accarezzarlo": Charly, Jack russell, cerca casa

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Anni: nato nel 2016

Genere: Jack russell taglia media/piccola, ha microchip, è vaccinato e sterilizzato.

Sesso: maschio

Malattie: nessuna segnalata.

Su di lui: "Un bel peperino, impossibile non accarezzarlo quando si passa davanti al suo box". Attenzione alle indicazioni che vengono date sul post Facebook.

STIAMO VALUTANDO LE PRIME RICHIESTE

CHARLY

È un Jack Russell nato nel 2016, ha microchip, è vaccinato e sterilizzato.

È arrivato al nostro rifugio nel maggio 2021 perché la sua famiglia non riusciva più a gestirlo e riteneva opportuno che il cane fosse "rieducato" dato che aveva anche iniziato a mordere. Come ben sappiamo, il canile non è il posto migliore eppure Charly , nonostante sia e rimanga un bel peperino come da manuale dei terrier, ha cominciato a calmarsi e a fidarsi dello staff.

Abbiamo scoperto un cane estremamente affettuoso che ama stare in compagnia dell'uomo e vivere nuove esperienze. Impossibile non accarezzarlo quando si passa davanti al suo box e quando si fanno le pulizie! Si avvicina e con dolcezza richiama l'attenzione per ricevere tante coccole. Bravo nella condotta al guinzaglio anche in presenza di altri cani.

Per lui cerchiamo una famiglia disposta a fare più incontri conoscitivi in modo da cominciare a creare un legame con il giusto equilibrio per una buona convivenza.

Cerchiamo vita in casa con giardino o appartamento.

No famiglia con bambini.

Prendi appuntamento chiamando il 333 1867076