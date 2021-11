Dick, esuberante, vivace e super affettuoso cerca casa

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Anni: nato a febbraio 2021

Genere: meticcio di taglia grande, vaccinato, non ancora sterilizzato

Sesso: maschio

Malattie: nessuna segnalata.

Su di lui: "È super affettuoso e bisognoso di contatto, quindi è molto probabile che possa diventare un dispenser di amore, coccole e baci all’interno della sua futura casa". Attenzione alle indicazioni che vengono date sul post Facebook.

Nato nel febbraio 2021, è un simpatico meticcio di taglia grande, vaccinato, non ancora sterilizzato.

Essendo abbastanza giovane, ed avendo passato la sua infanzia (ancora in corso) in canile, Dick è abbastanza esuberante e vivace; per questo motivo, serve che la famiglia adottante abbia un po’ di pazienza ed esperienza.

L’impegno dato dall’adozione di un cane come Dick, molto attivo e dalle dimensioni medio/grandi, è compensato dal quantitativo di risate che regalerà con il suo muoversi in maniera buffa e scoordinata.

Inoltre, è super affettuoso e bisognoso di contatto, quindi è molto probabile che possa diventare un dispenser di amore, coccole e baci all’interno della sua futura casa.

Chiama il 333 1867076 per venirlo a conoscere di persona!