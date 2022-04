"È una cagnolina che ha bisogno di conoscere il vero amore...", Minù cerca casa

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Anni: nata nel 2007

Genere: taglia medio/piccola, vaccinata, con microchip, ma non sterilizzata.

Sesso: femmina

Malattie: data l'età purtroppo è cieca o comunque non vede bene, ma comunque si muove bene nell'ambiente di sua conoscenza.

Su di lei: "Pian piano sta prendendo fiducia nelle persone e si prende volentieri qualche carezza e sta imparando ad andare al guinzaglio! Va d'accordo con i suoi simili, sia maschi che femmine. L'ideale sarebbe vita in casa con possibilità di andare in giardino per i bisogni". Attenzione alle indicazioni che vengono date sul post Facebook.

MINÙ

Meticcia taglia medio/piccola, vaccinata, con microchip, ma non sterilizzata.

Lei è la nostra Minù nata nel 2007 e arrivata al nostro Rifugio nell'ottobre del 2020 assieme ad altri cani.

Ha sempre vissuto fuori, non era mai stata abituata al guinzaglio e al contatto umano; per lei cerchiamo finalmente la vita in casa e una famiglia che le dia affetto, ma che allo stesso tempo rispetti i suoi spazi. Minù non è sterilizzata (evitiamo di addormentare cani anziani se non strettamente necessario) e data l'età purtroppo è cieca o comunque non vede bene, ma comunque si muove bene nell'ambiente di sua conoscenza. Pian piano sta prendendo fiducia nelle persone e si prende volentieri qualche carezza e sta imparando ad andare al guinzaglio! Va d'accordo con i suoi simili, sia maschi che femmine. L'ideale sarebbe vita in casa con possibilità di andare in giardino per i bisogni.

È una cagnolina che ha bisogno di conoscere il vero amore...

Vieni a conoscerla

Per maggiori info scrivici pure in privato e per prendere appuntamento chiama il numero 333 186 7076.