Basta stare in box, AX cerca casa e ha voglia di vivere le tante esperienze che merita

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Anni: nato nel 2015

Genere: Amstaff vaccinato, con microchip e sterilizzato.

Sesso: maschio

Malattie: nessuna segnalta.

Su di lui: "Sta passando la sua vita in un box, quando invece meriterebbe di vivere le tante esperienze che gli stanno mancando in questi anni. I suoi occhi pieni di speranza e gioia ci spezzano il cuore ogni volta che dobbiamo salutarlo dopo averlo riportato in box". Attenzione alle indicazioni che vengono date sul post Facebook.

AX

Amstaff nato nel 2015, vaccinato, microchippato e sterilizzato.

Sta passando la sua vita in un box, quando invece meriterebbe di vivere le tante esperienze che gli stanno mancando in questi anni. I suoi occhi pieni di speranza e gioia ci spezzano il cuore ogni volta che dobbiamo salutarlo dopo averlo riportato in box.

Ax conosce i comandi base, ha una buona condotta al guinzaglio anche in presenza di altri cani, ama correre in area sgambamento, uscire in passeggiata, ricevere coccole e giocare con i volontari.

Per lui cerchiamo una famiglia che abbia già esperienza, che lo faccia vivere in casa (preferibile casa con giardino) e gli faccia fare le esperienze che non ha potuto vivere in questi anni. Eventuale compatibilità con altri cani femmine da verificare.

Verranno programmati diversi incontri in Rifugio, inoltre consigliamo l'affiancamento di un educatore per instaurare un corretto rapporto e gestione del cane fin da subito.

Aiutaci a dargli una seconda vita... condividi e vieni a conoscerlo! Per info chiamare 333 1867076.