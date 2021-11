Gollum cerca casa, un tesoro con gli umani è pronto a regalare affetto

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

GOLLUM nato nel 2010, taglia piccola, vaccinato, con microchip e sterilizzato. Gollum è un cagnetto di 11 anni un po’ particolare: è un po’ come i dolci che a prima vista non sono proprio bellissimi esteticamente, ma poi si rivelano essere buonissimi; sono quelli che, alla fine della storia, colpiscono più di tutti. Gollum soffre di dermatite da ipersensibilità allergica, ed edenite sebacea. E sono questi due disturbi a rendere il suo corpicino un po’ spelacchiato e dal colore così strano. Ma vogliamo tranquillizzarvi: non è assolutamente contagioso nè per gli umani nè per gli altri cani. L’unica cosa che questo cagnolino può trasmettere è tanto, tanto affetto. A contatto con gli altri cani, dobbiamo ancora capire come reagisca e si comporti perchè arrivato da poco nel nostro rifugio, ma sappiamo per certo non sopporta i felini e viceversa con gli umani è un tesoro. Chiamaci al 333 1867076 per avere maggiori informazioni o scrivici in privato!

Rifugio San Francesco

A pochi chilometri da Padova sorge il Rifugio San Francesco, una struttura che copre un’ampia area di 18mila mq e che ha 17 anni di esperienza alle spalle. Come il santo da cui prende il nome, questo rifugio si occupa della cura e del benessere degli animali. I volontari si dedicano all’accoglienza dei pet, coccolandoli e facendoli vivere in box di grandi dimensioni.

Per conoscere tutti i pelosi del Rifugio San Francesco basta chiamare il numero 3331867076, visitare il sito web e i profili Facebook e Instagram.

Se volete conoscere gli altri animali ospitati dalla struttura oltre a quelli che vi abbiamo presentato potete visitare i canali social del rifugio e scoprire il pet che potrebbe diventare il vostro miglior amico!

Foto articolo da post Facebook gentilmente concessa dal Rifugio San Francesco