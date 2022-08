Robin cerca casa: tra il timido e il cucciolone, ha bisogno di qualcuno di cui fidarsi

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Robin ???

Anni: nato nel 2019

Genere: vaccinato, con microchip e sterilizzato.

Sesso: maschio

Malattie: nessuna segnalata.

Su di lui: "Robin, il terzo dei fratelli, è una via di mezzo tra un il fratello timido e quello super coccolone. Curioso si avvicina, ma ancora non si fida abbastanza delle coccole per godersele in serenità. Sicuramente la compagnia di un altro cane in casa lo può aiutare". Attenzione alle indicazioni che vengono date sul post Facebook.

Rifugio San Francesco

A pochi chilometri da Padova sorge il Rifugio San Francesco, una struttura che copre un’ampia area di 18mila mq e che ha 17 anni di esperienza alle spalle. Come il santo da cui prende il nome, questo rifugio si occupa della cura e del benessere degli animali. I volontari si dedicano all’accoglienza dei pet, coccolandoli e facendoli vivere in box di grandi dimensioni.

Per conoscere tutti i pelosi del Rifugio San Francesco basta chiamare il numero 3331867076, visitare il sito web e i profili Facebook e Instagram.

Se volete conoscere gli altri animali ospitati dalla struttura oltre a quelli che vi abbiamo presentato potete visitare i canali social del rifugio e scoprire il pet che potrebbe diventare il vostro miglior amico!

Foto articolo da post Facebook gentilmente concessa dal Rifugio San Francesco