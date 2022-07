Oni cerca casa e ha bisogno una famiglia che comprenda il suo passato e che rispetti il suo modo di essere

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Anni: nato nel 2016

Genere: vaccinato, con microchip e sterilizzato.

Sesso: maschio

Malattie: nessuna segnalata.

Su di lui: "Non è compatibile né con altri animali né con bambini". Attenzione alle indicazioni che vengono date sul post Facebook.

Oni è un meticcio maschio nato nel 2016, vaccinato, sterilizzato e con microchip.

È stato recuperato dai nostri responsabili perché veniva tenuto in un box in condizioni a dir poco pessime, inizialmente non tollerava la presenza di nessuno e cercava di moderci probabilmente dato che era stato tradito proprio dalla persona che doveva amarlo.

Oni con il tempo ci ha permesso di entrare nei suoi spazi, ora adora uscire in passeggiata, le carezze dei volontari e la compagnia.

Per lui cerchiamo una famiglia che comprenda il suo passato e che rispetti il suo modo di essere, meglio se già con esperienza.

Non è compatibile né con altri animali né con bambini.

Verranno effettuati diversi incontri conoscitivi con la famiglia al fine di comprendere il più possibile Oni e per fare in modo che lui si fidi di chi lo porterà a casa