Mary, Dick e Mac: i tre cuccioli cercano casa

L'associazione Rifugio San Francesco non vede l'ora di farvi conoscere tutti i nuovi cani in cerca di famiglia

Estate è periodo di vacanze, di trascorrere del tempo all'aria aperta, di divertimento e allegria in compagnia di tutta la famiglia, compreso Fido.

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

Mary, Dick e Mac

Anni: nati a febbraio 2021

Sesso: due maschietti e una femminuccia

Malattie: Mary, affetta da scoliosi (come afferma il post Facebook, la mattia non è trasmissibile)

Su di loro: tre simpatici cagnolini offrono a coloro che saranno desiderosi di adottarli grandi risate, grazie alle loro orecchie e alle posizioni in cui a tratti potrebbero essere ritrovate sulle loro testoline.

Info: Rifugio San Francesco

Tutte le info dal post Facebook

Rifugio San Francesco

A pochi chilometri da Padova sorge il Rifugio San Francesco, una struttura che copre un’ampia area di 18.000 mq e che ha 17 anni di esperienza alle spalle. Come il santo da cui prende il nome, questo rifugio si occupa della cura e del benessere degli animali. I volontari si dedicano all’accoglienza dei pet, coccolandoli e facendoli vivere in box di grandi dimensioni.

Per conoscere tutti i pelosi del Rifugio San Francesco basta chiamare il numero 3331867076, visitare il sito web e i profili Facebook e Instagram.

Se volete conoscere gli altri animali ospitati dalla struttura oltre a quelli che vi abbiamo presentato potete visitare i canali social del rifugio e scoprire il pet che potrebbe diventare il vostro miglior amico!