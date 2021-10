Claus, Labrador retriever molto attivo che ama il contatto con le persone cerca casa

Se hai intenzione di allargare la tua famiglia facendo spazio a un piccolo pet, perché non adottare uno dei cani del Rifugio San Francesco? Ecco alcuni amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa, piena di amore e affetto; siamo sicuri che te ne innamorerai.

CLAUS Appello speciale

Labrador retriever nato a dicembre 2020 vaccinato, con microchip, ma non sterilizzato.

E’ arrivato al nostro Rifugio a giugno 2021 perché chi lo aveva in precedenza non poteva prendersene cura. Infatti gli è stato diagnosticato un grado di displasia moderata alle zampe posteriori.

Dopo svariati consulti veterinari, con grande gioia e sollievo vi possiamo dire che al momento Claus non necessita un’operazione e stiamo cercando la giusta famiglia.

È un cane molto attivo, adora il contatto con le persone, fare passeggiate ed è già abituato alla macchina.

Vi riportiamo alcune accortezze che si dovranno adottare con lui, le informazioni dettagliate verranno fornite in canile:

vita in casa, ma anche con disponibilità di giardino in modo che possa stare anche su terreno morbido;

integratori per mantenere sane le articolazioni;

sì alle passeggiate e consigliata attività in acqua;

compatibile con altri cani, ma consigliamo che sia l'unico dato che è molto esuberante e necessita di attenzioni;

compatibilità con bambini da verificare.

Il Canile fornirà tutta la documentazione medica agli adottanti e li metterà in contatto con il veterinario che ci ha seguiti. Per ulteriori informazioni chiamare il 333 1867076 e prendere appuntamento per conoscerlo.