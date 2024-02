Artur, Michelle e Shakira: i cuccioli con un futuro da star

Artur, Michelle e Shakira hanno quattro mesi e mezzo, sono dei cuccioloni di Norvegese delle Foreste e pesano più di 3 chili ciascuno. Il loro mantello tigrato, precisamente black spotter and white, ha conquistato le migliaia di persone presenti nel weekend a Padova, all’Esposizione Internazionale Felina. Giudici compresi che, per la prima volta, hanno assegnato un premio speciale per la miglior cucciolata. Coppa che è andata dritta tra le zampe dei tre Norvegesi delle Foreste. E così, nonostante siano stati numerosi i campioni premiati tra le centinaia di gatti provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato al doppio concorso, il trio di giocherelloni dell’allevamento Forest Dreams ha letteralmente fatto impazzire il pubblico. Intraprendenti, pronti a lasciarsi coccolare e ammirare, già inclini all’obiettivo fotografico. I tre cuccioli provenienti dalla Valsugana sono un concentrato di energia.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio migliaia di persone hanno visitato la Fiera di Padova per il Cat Show ‘targato’ E.N.F.I. Ente Nazionale Felinotecnica Italiana che spegneva quest’anno 40 candeline. Un’edizione speciale che ha ospitato più di 300 gatti al giorno da tutti gli angoli del mondo: felini dal Sud Africa, Stati Uniti, Korea, Europa e Italia. Dal Lykoi, il Gatto Lupo Mannaro che non è passato inosservato, al Manx, una particolarissima razza che arriva dall’Isola di Man. E ancora ‘star’ da Ungheria, Spagna, Finlandia. E poi i giganti Maine Coon e Norvegesi, i nudi Sphynx, ma anche i Ragdoll, che ricordano le bambole di pezza. Così come Persiani, Siamesi, Esotici, Abissini, British e Scottish.

Grandi e piccini hanno potuto assistere al campionato ENFI e ai ‘ring’, che hanno visto impegnata una doppia giuria internazionale. Per il concorso E.N.F.I. erano al lavoro i giudici Chiara De Luca, Jean Marc Lagarde, Alina Igor e Albert Kurkowski. «E’ stata una edizione che entrerà nella storia delle nostre Expo – afferma l’organizzatrice dell’evento Maria Sole Farinelli -, espositori e pubblico hanno superato ogni aspettativa. Vorremmo che Padova fosse punto di riferimento per manifestazioni feline di carattere internazionale. Non è facile far arrivare allevatori da tutto il mondo ma è stata una grandissima soddisfazione vedere l’interesse e la partecipazione che questo evento ha suscitato non solo tra i professionisti del settore ma anche tra il pubblico. Migliaia di persone e tantissimi bambini che hanno potuto vivere un’esperienza unica anche grazie alla ‘Cat Room’ dove era possibile entrare in contatto e passare del tempo con i nostri amati gatti».