«La cerchiamo da 10 giorni»: smarrita Nerina, cane di piccola taglia con petto bianco

È scappata da dieci giorni dal Rifugio di Rubano. L'ultimo post Facebook del canile parla chiaro "Nerina non è ancora stata recuperata, si sta spostando, ad oggi l’ultimo avvistamento è in direzione Saccolongo".

L'appello

Di certo è molto spaventata e il consiglio che il canile dà a chi la dovesse ritrovare è quello di farla entrare nel giardino, o in un qualsiasi spazio chiuso, anche lasciando del cibo. Il posto contiuna: "Nerina è scappata la sera del 9 ottobre da via Lorenzo Nardi vicino al maxizoo di Rubano (PD). È di taglia piccola tutta nera, indossa una pettorina nera ed un collare fucsia con medaglietta. È molto diffidente e schiva con le persone, non si fa avvicinare. Se qualcuno può aiutarci nelle ricerche con drone professionale ci contatti".

Contatti

Sara 3496711022

Lucia 3470624109

https://www.facebook.com/CanileDiRubano/posts/4232824066843639