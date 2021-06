Scappata da Piazza dei Signori una femmina di Shikoku, l'appello per ritrovarla

Gallery



"È stata smarrita una femmina di Shikoku di 9 mesi, 17 kg. Scappata da Piazza dei Signori, Padova, il 17 giugno attorno alle 23:30. Il proprietario del cane è straniero ed è qui in visita qualche giorno, quindi non conosce la città. È corsa via svincolandosi dal collare perché spaventata da uno sconosciuto e probabilmente si è persa. È una razza che è molto diffidente con le persone, quindi avvicinarla la farebbe scappare.

Se avete qualche notizia o la vedete, non cercate di avvicinarvi troppo o scappa, contattare:

- Simone Gastaldon al 3496540649

- Claudio al numero 0032456148592 (numero straniero, lui è italiano), il proprietario (parla inglese) al numero +32499544144. Grazie...

A female shikoku went missing in Piazza dei Signori, Padova, last night (June 17) around 11.30 pm. The dog belongs to a person that is visiting Padova just for a couple of days, so she doesn't know the surroundings of the city. She ran away because scared of someone who approached her and probably lost her way. It's a breed that is very distrustful with people, so approaching her would make her run away. Please, if you see her or have any information, do not approach her directly and get in touch with Claudio at the number 0032456148592, or with the owner at the following number: +32499544144, or with Simone Gastaldon at the number 3496540649 . Thank you”.