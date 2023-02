Anche i cani festeggiano San Valentino, a Padova la box limite edition per gli amici a quattro zampe

Riceviamo e pubblichiamo:

"Quelli di Dogg Star hanno avuto un paio di pensate delle loro. Ma andiamo con ordine. Per chi non se lo ricordasse il 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati.

Domanda: chi vi regala amore e affetto incondizionato tutti i giorni? Chi vi apprezza per quello che siete? Ma il vostro cane, e chi se no? Dogg Star ha creato una BOX limited edition studiata apposta per il vostro amico a quattro zampe. La box contiene biscotti, drink e un biglietto di auguri “canini” che renderanno il vostro San Valentino unico.

La Box Limited Edition di San Valentino è disponibile nella sezione dedicata ai prodotti stagionali.

Buonumore, qualità del servizio e innovazione

Buonumore, qualità del servizio e innovazione sono le chiavi del successo di Dogg Star, la pasticceria per cani che è diventata punto di riferimento per quanti cercano prodotti per cani genuini, personalizzabili e mai banali.

Info e dettagli su www.doggstar.it

Dogg Star

Dogg Star è innanzi tutto una pasticceria artigianale per cani che offre torte per tutte le occasioni. Le opzioni disponibili sono letteralmente centinaia e spaziano dai più tradizionali auguri di compleanno fino alle citazioni dantesche. Sono presenti sezioni dedicate ai messaggi in inglese o in tedesco e per gli amanti dell’antichità classica pure in latino. I messaggi più caratteristici sono quelli ironici e dissacranti che sono presenti a decine. Le torte Dogg Star sono perfette come regalo, le confezioni infatti sono molto curate e luxury come quella dell’alta pasticceria per umani.

info@doggstar.it"