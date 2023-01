Cani vaganti? Chiamare la polizia locale, gli agenti sono dotati di lettore di microchip

In caso si trovasse per strada un cane vagante e si riuscisse a fermarlo e a metterlo in sicurezza, come prima azione va contattato il comando di Polizia locale allo 0498888379: se in servizio, gli agenti interverranno con il lettore di microchip di cui sono dotati e saranno pertanto in grado di risalire al proprietario dell’animale, se questo è stato chippato.

Se la Polizia locale non fosse in servizio

Solo negli orari in cui la Polizia locale non fosse in servizio chiamare il centralino dell’ospedale di Camposampiero (0499324111) o di Cittadella (0499424111) per mettersi in contatto con il servizio veterinario.

Risalire al proprietario

«Da un anno e mezzo – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Alessandra Bergamin – il comando di Polizia locale di Vigodarzere è dotato di un lettore di transponder, il microchip che si inserisce sottocute ai cani e anche ai gatti. In questo modo sarà più facile e veloce cercare di risalire al proprietario dell’animale, evitandogli l’inutile stress di finire al canile sanitario».

Il microchip

Dotare di microchip i cani è obbligatorio per legge e consigliato per i gatti che siano liberi di passeggiare fuori casa. Nel momento in cui applica il microchip, il veterinario registrerà automaticamente l’animale all’Anagrafe canina. Grazie alla concessione dell’accesso all’apposita sezione nel sito della Regione Veneto gli agenti di Polizia locale, una volta letto il numero del microchip, possono risalire ai dati del proprietario e contattarlo per recuperare il suo animale.

I numeri

L’anno scorso grazie al lettore dei transponder gli agenti sono riusciti a rintracciare i proprietari di una dozzina di animali. Quest’anno si sono già occupati di recuperare tre cani vaganti. Uno di loro, dal momento che il numero di telefono del proprietario risultava irrintracciabile, è stato portato al canile sanitario.

Foto articolo da comunicato stampa