Col suo cane Marvel seconda alla finale nazionale Csen

È di Albignasego la giovane promessa del mondo cinofilo, Gioia Picello 19 anni, che lo scorso dicembre con Marvel, il suo cane, ha conquistato il secondo posto alla Finale Nazionale CSEN di Rally Obedience a Cattolica.

"La mia esperienza al centro Black Dogs Cinofilia ASD – racconta Gioia - è stata fondamentale per sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide delle competizioni cinofile. Il Diploma ACSI mi ha aperto un sacco di nuove porte e mi ha dato la fiducia necessaria per perseguire i miei sogni. Settimanalmente infatti io e Fay, l’altro mio cane, seguiamo le lezioni di sheepdog, uno sport in cui si addestra il cane a condurre le pecore in modo delicato, per soddisfare i bisogni istintivi del cane in maniera controllata”.

Gioia ha ottenuto il Diploma ACSI per il corso di Educatore Cinofilo presso il centro Black Dogs Cinofilia ASD nel 2021, con il sogno di emergere nel mondo delle competizioni canine, combinando la sua passione per gli animali con la sua formazione professionale. La straordinaria performance alla Finale Nazionale CSEN è stata il risultato di anni di impegno, studio e dedizione nei confronti dei suoi amici a quattro zampe e la dimostrazione che la comprensione e la connessione con il proprio animale porta all’addestramento e ad ottenere grandi risultati.

“Gioia è un esempio di dedizione e passione per giovani e meno giovani – spiega Gregori Bottin Assessore allo sport – infatti stiamo pensando di organizzare con lei qualcosa per coinvolgere tutti gli amanti dello sport e degli animali del territorio. Nel frattempo ci congratuliamo con Gioia per il suo straordinario successo e la ringraziamo per averci fatto conoscere queste discipline meno note ma stimolanti e istruttive sotto molti aspetti".