Il comune organizza un corso di formazione e "patentino" per proprietari di cani

Il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, in collaborazione con l'area dipartimentale di sanità pubblica dell'Ulss 6 e il Centro scienze comportamentali del cane, propone un corso di formazione per proprietari di cani.

Il corso

Il corso si compone di due parti: base e avanzato.

Al corso base può partecipare chiunque possieda un cane o abbia intenzione di adottarne uno e vuole conoscere meglio le caratteristiche e le esigenze del proprio animale.

Il corso è tenuto da esperti veterinari ed educatori cinofili.

Il corso avanzato è destinato ai soli proprietari di cani valutati come "impegnativi" o a rischio 2 e 3 dall'Ulss, per i quali è obbligatorio il conseguimento del "patentino". I partecipanti dopo aver frequentato regolarmente il corso base e le due lezioni integrative, devono superare il test di valutazione finale.

L'iscrizione è a numero chiuso, fino a 35 partecipanti.

Viene data priorità agli obbligati alla frequenza e ai residenti nel Comune di Padova.

Quando

Presentazione del corso online il 21 dicembre, alle ore 19.30, tramite collegamento sulla piattaforma Webex.

numero riunione (codice di accesso): 2743 330 7407

password: RTgjviwm362

Le lezioni si tengono dal 13 gennaio al 24 febbraio 2022.

Dove

Sedi lezioni teoriche in presenza (con priorità a chi deve conseguire il "patentino")

Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 4

È necessario possedere il green pass che viene controllato ad ogni lezione.

N.B: non sono ammessi cani in sede

Sede prova pratica

Centro cinofilo “Matti da slegare”

via Canarei 14/A - Borgoricco

orari: dalle 10 alle 12.30

Lezioni online su piattaforma Zoom con invito tramite email. E' necessario collegarsi con la webcam.

Programma

Giovedì 13 gennaio , dalle ore 16 alle 18

La domesticazione e l'evoluzione del cane

Etologia del cane

dott.ssa S. Adamelli

Convivenza fra cani e bambini: consigli per le famiglie

Le figure professionali a cui rivolgersi in caso di difficoltà

dott.ssa P. Coccato

Il linguaggio del cane

Errori di comunicazione nella relazione uomo-cane

Gestione ed educazione del cane e del proprietario

dott.ssa E. Cestarollo

Il comportamento del cane nelle diverse fasi di vita.

Come prevenire l'aggressività e i problemi di comportamento

dott.ssa S. Adamelli

Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza

Adozione quale scelta responsabile: razze miti e credenze da sfatare sul cane

Normativa: obblighi e responsabilità del proprietario, i reati contro gli animali

dott. A. Costa

Prova pratica con il proprio cane

Date a scelta: 8, 11, 15, 18 febbraio

Al Centro cinofilo “Matti da slegare”

via Canarei, 14/A - Borgoricco

orari: dalle ore 10 alle 12.30

(sessioni di 150 minuti per ciascuna coppia cane-proprietario con gruppi di 8 coppie)

Lezioni integrative per il conseguimento del patentino

Riservato ai proprietari di cani tenuti a ottenere il patentino (possessori di cani classificati dall'Ulss a rischio 2 , 3, “impegnativi”). E' ammesso alla frequenza solo a chi ha partecipato al corso di formazione base.

Giovedì 17 febbraio , dalle ore 16 alle 18

Approfondimenti sul comportamento aggressivo

dott.ssa S. Adamelli

Legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di animali d'affezione (anagrafe canina, lotta al randagismo, tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione)

dott. A. Costa

Test di valutazione finale: martedì 8 marzo, dalle ore 16 alle 18 (solo in presenza)

Il patentino viene essere rilasciato solo presenziando almeno al 90% delle 14 ore previste e superando il test finale.

Il patentino è rilasciato dall'Ulss 6, con l'applicazione delle tariffe in vigore.

Iscrizione e costi

Per iscriversi è necessario compilare l'apposito form online.

Dopo la conferma della disponibilità del posto, deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione.

La quota per corso base (10 ore) è di 40 euro.

La quota del corso base, con lezioni integrative per il conseguimento del “patentino” (14 ore) è di 100 euro.

Il versamento può essere effettuato:

in contanti presso le filiali di Intesa San Paolo SPA (codice ente 1010285);

con bonifico bancario: codice IBAN: IT37 A 03069 12117 100000046009, causale: capitolo 30070905.

La ricevuta del versamento deve essere inviata a sos.animali@comune.padova.it, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.

Senza la ricevuta del versamento della quota, che deve essere trasmessa entro il 7 gennaio 2022, l'iscrizione non viene ritenuta valida.

La quota di partecipazione non può essere rimborsata.

Per informazioni

Ufficio tutela animali - Settore Ambiente e Territorio

email sos.animali@comune.padova.it

telefono 049 8204738 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13)

Info web

Info e fonte https://www.padovanet.it/informazione/corso-patentino-proprietari-di-cani-2022