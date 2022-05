Cosa fare se si trova un animale ferito

Può capitare di trovarsi faccia a faccia con un animale ferito, cosa occorre fare in questo caso?

Scopriamo insieme come agire e chi contattare se si incontra un animale ferito, sia domestico sia selvatico.

Cosa fare se si incontra un cane o un gatto ferito

Se si incontra per strada un cane o un gatto ferito, la prima cosa da fare è cercare di avvicinarlo con grande cautela e calma, in modo da tranquillizzarlo soprattutto se spaventato e disorientato.

Se si trova in una situazione di rischio, cerca di metterlo in salvo; se, ad esempio, si trova in mezzo alla strada spostalo in un punto più sicuro dove potrà ricevere le cure di primo soccorso.

Subito dopo, occorre rivolgersi al Servizio Veterinario della Asl di competenza del proprio territorio, che è obbligata a intervenire in quanto si tratta di un servizio di pubblica utilità e il mancato intervento è perseguibile penalmente. Inoltre, queste strutture sono reperibili sia di notte sia durante i giorni festivi.

Se, al contrario, decidi di portarlo di persona presso il primo centro veterinario disponibile è importante sapere che le spese di primo soccorso sono sempre a carico di chi porta l’animale, anche se non è proprietario del pet.

Cosa fare se si incontra un animale selvatico ferito

Se durante una passeggiata nel bosco o in campagna ti imbatti in un animale selvatico ferito, dovrai contattare la Polizia Provinciale competente del tuo territorio, oppure quella che era la Guardia Forestale ora accorpata nell'Arma dei Carabinieri.

Il motivo? Tutti gli animali selvatici appartengono allo Stato e, di conseguenza, è competenza delle regioni occuparsi del recupero degli stessi.

Indirizzi web e numeri utili per il soccorso degli animali feriti:

Capitanerie di Porto-Guardia Costiera – 1530 - www.guardiacostiera.it

Servizi Veterinari Aziende USL - www.ministerosalute.it

Uffici Veterinari del Ministero della Salute (Uvac e Pif) - www.ministerosalute.it

Anagrafe canina nazionale - www.ministerosalute.it

Centri di recupero fauna selvatica - www.recuperoselvatici.it

Lo studio medico veterinario più vicino - www.struttureveterinarie.it