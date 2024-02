Biscotti a forma di maschera e frittelle al gusto maiale, è Carnevale anche per i cani

Dogg Star, la pasticceria per cani di Padova, si prepara a festeggiare il CANnevale con il lancio di due irresistibili delizie canine: i biscotti per cani a forma di maschera e le frittelle al gusto maiale. Questi nuovi prodotti uniscono lo spirito festoso del carnevale con l'eleganza e la raffinatezza che contraddistinguono Dogg Star nel panorama del luxury food per cani.

Il CANnevale

I biscotti a forma di maschera, finemente decorati a mano, catturano l'essenza del CANnevale in ogni morso. Realizzati con ingredienti di alta qualità e gusto irresistibile, questi biscotti sono pensati per deliziare i palati raffinati dei nostri amici a quattro zampe, offrendo un'esperienza culinaria magica e divertente.

Un prodotto simpatico e appetitoso

Inoltre, Dogg Star presenta le nuove frittelle cotte al forno, anch'esse al gusto maiale, per un'esperienza ancora più deliziosa e leggera. Queste frittelle sono preparate con cura per garantire un prodotto simpatico e appetitoso, sono infatti cosparse di polvere di cocco e ricordano in tutto e per tutto le frittelle che gustiamo noi umani.

Le novità

«Alla Dogg Star, crediamo che ogni cane debba essere trattato con il massimo rispetto e amore, anche durante il CANnevale», ha dichiarato Jacopo Pezzan, marketing manager di Dogg Star. «I nostri nuovi biscotti a forma di maschera e le frittelle al gusto maiale sono un omaggio al divertimento e all'incanto di questa festa, con un occhio alla qualità e all'eleganza che i nostri clienti si aspettano da noi».