“Cani al parco”, l’iniziativa per trascorrere una piacevole giornata con Fido

Niente è più rilassante di una bella passeggiata tra gli alberi e la natura che con l’avvicinarsi della fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno si tinge di colori incantevoli e magici da ammirare in compagnia del tuo amico a quattro zampe. Con la sua natura rigogliosa e mozzafiato il Parco Lonzina è pronto a farti vivere tutto questo, ancora di più ogni ultimo sabato del mese con l’iniziativa “Cani al parco”.

Il parco gestito dall’Ente Parco Colli, è situato nel Comune di Torreglia (PD) all’interno del comprensorio dei Colli Euganei, unici nel loro genere e caratterizzati da paesaggi incantevoli che proprio per la loro bellezza sono stati candidati a diventare patrimonio dell’Unesco. Oltre a tutte queste meraviglie naturali i cani potranno approfittare di un momento davvero speciale.

Le attività di “Cani al parco”

Ma che cos’è di preciso “Cani al parco”? Il primo appuntamento è in programma per sabato 24 settembre quando gli educatori cinofili di Thinkdog Giada e Giulio saranno pronti ad accogliere dalle 15:30 Fido e il suo amico umano.

Dopo l’accoglienza e la registrazione i due educatori descriveranno la filosofia di Thinkdog, in particolare questa giornata sarà dedicata a una serie di temi:

Consigli e segreti per affrontare passeggiate senza stress

La scoperta delle attività ludiche da organizzare durante la passeggiata

Introduzione alla pratica del dogzen che permette di allenare il cane alla calma e all’autocontrollo

Suggerimenti per una sana e corretta alimentazione del pet

Tutte queste attività nella natura fanno venire fame vero? Nessun problema, gli organizzatori dell’iniziativa hanno pensato anche a questo, una gustosa pausa “condita” da una speciale merenda golosa sia per Fido che per il suo amico umano presso il vicino ristorante Parco Lonzina.

Un appuntamento da non perdere

“Cani al parco” è un modo unico per stare all’aperto con il proprio pet, conoscere gente nuova, il tutto racchiuso dalla fantastica cornice del Parco Lonzina, facilmente raggiungibile in auto oppure, se ami passeggiare, a piedi con una piacevole camminata di 15 minuti percorrendo il “Sentiero del Giubileo” che inizia dall’antica Abbazia di Praglia. I cani respireranno tanta aria pura in uno splendido parco che sorge a 200 metri di altitudine, in cima al Monte Lonzina da cui prende il nome, un autentico paradiso di ben 33mila metri quadri, oltre che un’oasi naturale ricca della tipica vegetazione dei Colli Euganei.

Allora se vuoi trascorrere un sabato diverso in compagnia del tuo cane, non devi farti sfuggire questi appuntamenti a partire dal prossimo 24 settembre. Se vuoi saperne di più, puoi visitare la pagina Facebook del Parco Lonzina.