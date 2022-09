A Montegrotto in arrivo due nuove aree cani

Sarà una buona notizia per tutti gli amanti dei cani: il Comune di Montegrotto Terme ha deciso di realizzare due nuove aree dedicate agli amici a quattro zampe, una al parco Mostar e una nell’are di parco Fallaci a Tutti. Saranno spazi “dog friendly”, recintati e attrezzatosi dove lasciare i cani liberi dal guinzaglio, in sicurezza.

Il comportamento

«Le aree di sgambamento - spiega il Consigliere comunale Omar Turlon - sono state pensate per poter offrire ai cani occasioni di interagire mediante gioco, attività fisica ed anche socializzazione, non vanno considerate come aree nelle quali portare il proprio animale ad espletare i propri bisogni. Ci aspettiamo che le deiezioni vengano comunque sempre raccolte dai proprietari».

Le richieste

«La scelta di dedicare due spazi ai cani -afferma il sindaco Riccardo Mortandello - viene incontro alle richieste avanzate nel tempo da diversi cittadini amanti degli animali. La legge prevede che per strada i cani debbano avere sempre il guinzaglio, le aree sono importanti perché possano anche loro correre, giocare e divertirsi senza che siano un pericolo per bambini e adulti».

Le nuove aree cani vanno ad aggiungersi a quella già esistente in via Lachina.

Foto archivio