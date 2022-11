Il "bauttone", a Padova arriva il dolce per cani del Natale 2022

Riceviamo e pubblichiamo:

Quelli di Dogg Star ne hanno pensata un’altra delle loro. Dal novembre, infatti, è disponibile il "Bauttone", un autentico mini panettone per cani nei gusti maiale, cozze e carrube bio.

L’impasto è di quelli fragranti e soffici che non hanno nulla di invidiare ai panettoni di pasticceria per umani e al posto dell’uvetta (che non fa bene ai cani) ci sono delle bacche di Goji raccolte in Tibet.

«Non c’è Natale che si rispetti senza dolci e regali, per questo abbiamo addirittura reclutato Babbo Natale, che peraltro è stato felicissimo di entrare nel team di Dogg Star" ha dichiarato Jacopo Pezzan, il re delle torte per cani. "Non serve neanche che scriviate la letterina di Natale per il vostro amico a quattro zampe, ci abbiamo già pensato noi con la nostra 'Strenna Natalizia'. Oltre ai soliti regali sotto l’albero quest’anno ci sarà anche un autentico pacco natalizio per i nostri compagni pelosi».

All'interno della strenna natalizia Dogg Star i nostri cani troveranno:

1 Bauttone

1 Frollotto Merry Christmas

1 Biscotto Natalizio a forma di albero di Natale

1 Biscotto Natalizio a forma di albero di pupazzo di neve

1 Pacco di biscotti Can di Stelle da 220 grammi

3 Drink Rebis (la prima bevanda energetica per cani prodotta in Italia) gusti assortiti.

1 Bigliettino di auguri natalizi “canini” con tanto di busta

Dogg Star da sempre cura ogni dettaglio perché si rende conto che ormai i cani sono a tutti gli effetti membri delle nostre famiglie, per questo è importante condividere con loro anche i momenti di festa. Il bigliettino con gli auguri natalizi "canini", infatti, recita: "il Natale assieme è il miglior regalo che potessi ricevere".

Un'offerta imperdibile che, oltre al biglietto di auguri canino, permetterà ai clienti di risparmiare anche sulle spese di spedizione che sono incluse.

Il regalo natalizio per amici e familiari

Il pacchetto strenna è perfetto anche come regalo di Natale per amici e conoscenti amanti dei cani. Sarà disponibile per un periodo di tempo limitato quindi affrettatevi ad ordinarlo prima che sia troppo tardi.

Info e dettagli su www.doggstar.it

Dogg Star

Dogg Star è innanzi tutto una pasticceria artigianale per cani che offre torte per tutte le occasioni. Le opzioni disponibili sono letteralmente centinaia e spaziano dai più tradizionali auguri di compleanno fino alle citazioni dantesche. Sono presenti sezioni dedicate ai messaggi in inglese o in tedesco e per gli amanti dell’antichità classica pure in latino. I messaggi più caratteristici sono quelli ironici e dissacranti che sono presenti a decine. Le torte Dogg Star sono perfette come regalo, le confezioni infatti sono molto curate e luxury come quella dell’alta pasticceria per umani.