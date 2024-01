Rane, rospi e tritoni pronti a migrare: i volontari dei Colli si preparano ad evitare la strage degli anfibi

A marzo ogni anno rospi, rane e tritoni si spostano dai rifugi in cui hanno trascorso l'inverno per raggiungere i luoghi di deposizione delle uova. Il tragitto può essere anche parecchio lungo, anche qualche chilometro. Durante questo vero e proprio viaggio rischiano ogni anno di essere investiti. In loro aiuto accorrono diverse associazioni, anche sui Colli Euganei. Il traffico automobilistico costituisce infatti un fattore di rischio rilevante per la fauna selvatica che popola il nostro territorio.

In previsione dell'inizio della nuova stagione migratoria l'Associazione Sos Anfibi Padova-Colli Euganei ha organizzato un incontro di formazione, riservato ai nuovi aspiranti volontari, domenica 28 gennaio prossimo, alle 10.00 presso la Biblioteca di Montemerlo a Cervarese Santa Croce.

Spiegano gli organizzatori: «La passione, l'impegno e la dedizione dei nostri volontari, nei confronti di queste piccole, fragili e preziose creature, ha consentito nella scorsa primavera quasi 23.000 salvataggi, ma ciò nonostante tanti animali hanno comunque perso la vita sulle nostre strade. Gli anfibi sono una classe faunistica fortemente minacciata. In un territorio antropizzato come quello euganeo, il nostro compito è impedirne l'estinzione locale, attraverso azioni di salvataggio in strada e progetti di realizzazione di nuove aree riproduttive. A questo scopo cerchiamo nuovi volontari, anime gentili che abbiamo a cuore la natura e la biodiversità». Queste operazioni di salvataggio sono infatti anche l’occasione per poter raccogliere informazioni sugli animali mediante schede di censimento; l’analisi di questi dati permette valutazioni sulla numerosità delle popolazioni, sulle dimensioni di maschi e femmine e sul loro rapporto numerico, per affrontare su base scientifica la programmazione degli interventi di conservazione attiva sul territorio.