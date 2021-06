(nessun video da visualizzare)

Rubano: il Rifugio di cani e gatti

Giovanna Salmistraro, presidente della sezione di Padova della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, gestisce il rifugio per cani e gatti di Rubano. Il canile ha circa settant'anni ma da qualche anno qui è davvero tutto cambiato, in meglio. «Cerchiamo - ci spiega - di mettere al primo posto il benessere degli animali»