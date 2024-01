A Padova arrivano le torte per cani con decorazione fotografica commestibile

Dogg Star, il marchio leader nel mondo delle prelibatezze per cani, è lieto di annunciare la nuova collezione gustosa per gli amici a quattro zampe.

Si può personalizzare la torta del proprio cane con la sua foto. Che sia uno sguardo tenero, una linguaccia giocosa o una posa regale, la creatività è l'unico limite. La squadra di pasticceri si impegna a trasformare la foto scelta in un'opera d'arte commestibile per il tuo amico a quattro zampe.

Dettagli

Le immagini sono stampate su cialde vegetali e utilizzano inchiostri alimentari completamente commestibili.

Le torte sono disponibili in diversi gusti tra cui maiale, alga spirulina, carrube e molti altri ancora.

«Le nostre torte sono pensate appositamente per i cani, perché sappiamo quanto siano importanti i nostri amici pelosi nella nostra vita e quanto desideriamo rendere le loro giornate speciali. Le torte per cani Dogg Star sono realizzate a mano una ad una con amore e dedizione.

Una delle caratteristiche principali delle nostre torte per cani è che possono essere personalizzate direttamente sul nostro sito. Potete scegliere tra diverse opzioni per rendere la torta unica e speciale per il vostro cane.

Queste deliziose leccornie sono disponibili presso lo store online Dogg Star www.doggstar.it».

Dogg Star

Dogg Star è un marchio di fiducia che offre prodotti per cani di alta qualità e deliziosi. Con una passione per i cani e un impegno per la loro felicità, Dogg Star crea leccornie e prodotti speciali che fanno sentire ogni cane come una stella. Visita il nostro sito web all'indirizzo www.doggstar.it per scoprire di più sui nostri prodotti e la nostra missione.

Dogg Star spedisce in tutta Italia. Presso il nostro laboratorio di Padova è possibile ritirare gli ordini senza spese di spedizione.

https://doggstar.it/collections/fotogenica-le-torte-con-la-foto-del-tuo-cane

Foto articolo da comunicato stampa