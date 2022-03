Riqualificazione di altre 3 arcostrutture. E sono 12 in cinque anni: «Abbiamo investito tanto nello sport»

Ok della giunta cimunale ai progetti esecutivi per la ristrutturazione, ai fini di un consistente risparmio energetico, di ben tre arcostrutture sportive. Investimento complessivo: 750 mila euro. I tre impianti che saranno oggetto dell’intervento sono quello in Via Bonardi a Forcellini, quello in Via Gozzano alla Guizza e quello in Via Cà Rasi alla Mandria. In estrema sintesi i lavori consistono nella sostituzione della membrana di pvc che funge da copertura con pannelli sandwich ad elevata efficienza di isolamento termico ed acustico con l’obiettivo di ridurre sensibilmente il consumo energetico e migliorare il confort per gli utenti delle tre struttura.

Bonavina

L’assessore allo sport Diego Bonavina: «Proseguiamo nel grande lavoro di miglioramento e adeguamento delle strutture sportive di base che abbiamo iniziato cinque anni fa. In questo arco di tempo abbiamo investito ben 27 milioni di euro complessivamente sui nostri impianti sportivi una cifra mai spesa fino ad ora. Per me è fondamentale che tutti i cittadini abbiano a disposizione strutture che favoriscano la pratica sportiva. E’ una questione di salute, e di benessere non solo fisico ma anche psichico, quanto mai necessario dopo il lungo periodo di restrizioni che abbiamo attraversato. La scelta che abbiamo fatto, quando nemmeno potevamo immaginare l'aumento esponenziale dei costi di gas e energia elettrica, si dimostra particolarmente azzeccata: questa ristrutturazione abbassa dell’85% i costi del riscaldamento e questo risparmio è vitale oggi per le associazioni sportive che gestiscono gli impianti e a cascata per le famiglie e gli atleti che ne usufruiscono».