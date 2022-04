Dal primo maggio parcheggiare sui Colli costerà un euro all'ora

Dal primo maggio per parcheggiare alle Fiorine si pagherà 1 euro all'ora. Uno dei posti più frequentati sui Colli, soprattutto la domenica e nei giorni di festa, il Passo Fiorine non sarà più accessibile gratuitamente per le auto. Il comandante della polizia municipale di Teolo e Torreglia, Francesco Villanti, ha firmato l'ordinanza sperimentale di 2 ani che prevede anche un nuovo regolamento per la circolazione stradale lungo via Monte Madonna. Ci sarà un divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata dall'ultimo tornante prima del grande prato fino al civico 15, ed eviterà la sosta selvaggia dei frequentatori dell'area che nei giorni di maggiore caos crea seri problemi alla viabilità. È limitato al periodo che va dal primo marzo al 31 ottobre, dalle 8 alle 22 per quanto riguarda Passo Fiorine, mentre ha validità per tutto l'anno, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e dalle 13 alle 20, la domenica e festivi infrasettimanali, per il parcheggio di via Abbazia di Praglia. L'ordinanza fissa anche le tariffe orarie che sono le stesse per entrambi le aree di sosta: un euro l'ora e 5 euro per l'intera giornata. Per il parcheggio di Praglia è prevista anche la tariffa giornaliera di 10 euro per gli autobus turistici. In più, da domenica, sarà attivo anche il varco di lettura-targhe in via Bettone all'inizio di via Monte Madonna che azionerà la sbarra che chiude la strada una volta che non ci sono più posti auto liberi sulla piana.