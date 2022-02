Arrivano 10 milioni di euro dal Pnrr per aumentare la flotta di autobus elettrici

Grazie ai fondi previsti dal Pnrr nella misura denominata “Rinnovo flotte bus e treni verdi – sub-investimento bus” del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono in arrivo a Padova ulteriori 10 milioni per il rinnovo della flotta di autobus, oltre ai 30 già investiti lo scorso anno.

16 nuovi autobus

Sedici nuovi autobus elettrici grazie a questi fondi, che si vanno ad aggiungere ai precedenti stanziamenti: si avvicina così la quota di 100 autobus elettrici, una cifra impensabile solo qualche anno fa. Il Ministero ha stanziato quasi due miliardi di cui un miliardo circa destinato ai comuni capoluogo di città metropolitane, con ulteriori 545 milioni a favore dei Comuni a più alto tasso di inquinamento da PM10 e biossido di azoto. Altri 50 milioni per i comuni capoluogo delle regioni dove non sono presenti città metropolitane e 220 milioni per i comuni ad alto tasso di inquinamento. A Padova sono stati assegnati 10.232.127 milioni di euro per l’acquisto, entro giugno 2026 di 16 mezzi.

Giordani

Il sindaco Sergio Giordani afferma: «Che Padova come purtroppo gran parte della pianura padana soffra dell’inquinamento lo si sa bene ed è un problema che i nostri territori affrontano da decenni. Contro lo smog però non serve parlare, bisogna fare. Non ci sono bacchette magiche o proposte slogan ma solo il duro lavoro che parte nell’oggi ma indica una direzione chiara per i prossimi decenni. Noi lo stiamo facendo, i 400 milioni per il tram che alcuni criticano non sono fantasie ma soldi che saranno bonificati e stanno già venendo bonificati nelle casse del Comune per la più grande opera di mobilità sostenibile mai fatta a Padova. Cogliere ogni singola risorsa che viene da Roma e lottare per averne altre non sono parole, sono fatti e come dimostrano le azioni concrete, noi lo facciamo e lo faremo. Con questi ulteriori 10 milioni di euro che andranno in bus totalmente elettrici facciamo un altro passo vero e la svolta è decisa, vogliamo convertire il più possibile tutta la flotta in full elettric nei prossimi anni. La salute dei padovani prima, per davvero. Un sistema complementare di bus elettrici e 8 linee di tram che darà alla città un futuro in cui si possa respirare con la serenità di non dover ammalarsi. In un ottica metropolitana spero che riusciremo a coinvolgere sempre di più anche i comuni contermini come stiamo già facendo, la sfida dell’inquinamento si vince insieme e remando tutti dalla stessa parte».

Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona aggiunge: «Con questo ulteriore investimento ci avviciniamo ad una flotta di circa 100 autobus con alimentazione elettrica. Ci stiamo confrontando con l’azienda e quello che sembrava un sogno sta diventando realtà: è nostra intenzione, d’ora in poi acquistare solo mezzi elettrici. Nel 2026 quindi, oltre alle linee di tram, potremo contare su una flotta a emissioni zero e questo è un ulteriore tassello che si aggiunge alla rivoluzione sulla mobilità che stiamo compiendo, in maniera coerente con gli obbiettivi del nostro Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. La direzione è quella giusta e la rendiamo concreta ogni giorno».