Camst group: mille euro ad una neolaureata di Padova. Sono 34 i giovani premiati dall’azienda in tutta Italia

Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, anche quest’anno sostiene i giovani premiando, con un contributo di 1.000 euro ciascuno, 34 studenti figli di dipendenti, provenienti da 14 diverse città italiane, che si sono distinti per meriti accademici. Tra loro premiata anche la padovana Angelica Zanin, neolaureata in Infermieristica. «Siamo lieti di rinnovare anche quest'anno il premio per i giovani laureati figli dei nostri dipendenti, un’iniziativa che riflette il nostro impegno verso le persone e il loro futuro - sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. Questo premio è parte integrante dei nostri programmi di welfare aziendale, attraverso i quali miriamo a migliorare la qualità della vita dei nostri lavoratori e delle loro famiglie. Siamo convinti che la crescita dei giovani talenti sia fondamentale per lo sviluppo sostenibile e il progresso della nostra comunità».

Il premio

Il premio di Camst group rientra nei numerosi servizi di welfare che l’azienda eroga verso i propri dipendenti e le loro famiglie, secondo il modello di impresa sostenibile che, con il passaggio a società benefit, Camst punta a diventare. Sono molte, infatti, le attività di sostegno erogate dall’azienda: dalle visite mediche di prevenzione gratuite, ai bonus per le famiglie con figli iscritti all’università; dalle convenzioni per gli acquisti, ai servizi di people care; fino alle iniziative di sostegno al reddito ed ai servizi di orientamento per pratiche amministrative.

Gli studenti da 1000 euro

Gli altri studenti premiati sono stati: Jenny Aliaj, Andrea Cornicello, Veronika Folin, Andreana Muto, Enrico Nadalini e Samuele Venezia da Bologna; Filippo Botti, Giusy Sebiana Coletta, Andrea De Simone, Francesco Rigolli, Lorenzo Rigoni e Sofia Rovito da Parma; Alessio Piagnolente da Ferrara. Martina Bellasai, Sara Campisi, Angela Dimitrova e Gaia Scalici da Torino; Camilla e Carlotta Cavallera da Cuneo; Giulia Costanzo da Alessandria. Francesca Giurina, Laura Latera, Davide Pagano, Andrea e Martina Radice da Como. Elisa Lazzarini e Marta Passudetti da Venezia; Alberto Modenini da Verona. Giorgia Aceto e Alessia Antonucci da Roma; Rebecca Guerrini da Prato; Sara Loffredo da Siena; Alessia Losinno da Pordenone. I 34 neolaureati riceveranno i premi in occasione delle varie assemblee territoriali di Camst che si svolgeranno tra fine maggio e metà giugno.