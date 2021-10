Più di 1200 dimissioni nel 2020, firmato un protocollo d'intesa per una nuova cultura di uguaglianza

Diffondere una nuova cultura di parità nel mondo del lavoro, della scuola, della famiglia. È questo l’obiettivo di una serie di iniziative che Provincia, Consigliera di parità della Provincia, Ispettorato territoriale del lavoro di Padova e l’Ufficio scolastico provinciale hanno varato per contrastare le discriminazioni di genere nel territorio anche alla luce delle 1200 dimissioni dal lavoro convalidate nel 2020 da lavoratrici madri e lavoratori padri.

Protocollo d'intesa

Il protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione tra la Consigliera provinciale di parità e l’Ispettorato del Lavoro unitamente al progetto scolastico Di “PARI” Passo… Camminando, sono stati presentati dalla consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Angela Temporin, dalla consigliera di parità della Provincia di Padova Silvia Scordo e dal direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Padova Rosanna Giaretta. Erano inoltre presenti la Consigliera di parità della Regione Veneto Sandra Miotto e Renato Mansi per l’Ufficio scolastico territoriale di Padova – Miur di Padova. Il protocollo d’intesa tra la Consigliera provinciale di parità e l’Ispettorato territoriale del lavoro consentirà di dare nuovo impulso alla collaborazione individuando delle azioni di contrasto alle discriminazioni in genere, con particolare riferimento al ruolo genitoriale dei lavoratori e delle lavoratrici.

Bui

“Il problema della bassa natalità nel nostro Paese e dei diritti di uguaglianza che riguardano le donne, le madri e i padri è serio – ha commentato il presidente Bui – per riuscire a migliorare le cose bisogna intervenire su più fronti, in primo luogo sul lavoro e sull’educazione. Ci sono ancora troppe discriminazioni. Non è soltanto un problema normativo, anzi molte volte le norme ci sono: è una questione culturale. Bisogna ampliare la discussione perché oggi gli strumenti, anche tecnologici, per aiutare chi deve conciliare il lavoro con la famiglia esistono e vanno utilizzati. Per questo come Provincia siamo a fianco delle nostre consigliere e di tutte le istituzioni che stanno cercando di fare la loro parte per avviare un percorso di collaborazione tra mondo del lavoro, della scuola e della famiglia”.

Temporin

“L’emergenza sanitaria e il lockdown che abbiamo vissuto – ha detto la consigliera Temporin – ha purtroppo aumentato il divario sociale, mettendo le donne e i genitori, in generale, nella difficile situazione di scegliere tra lavoro e obblighi familiari. A tutto ciò si aggiunge un’altra questione molto delicata: quella della violenza verso le donne che sta assumendo livelli sempre più preoccupanti. Si può e si deve agire su tutti i fronti, si può e si deve fare di più. Ringrazio per l’impegno che sta portando avanti la Consigliera provinciale di parità a cui, come Provincia, daremo ogni appoggio per la diffusione dei vari progetti anche nelle scuole primarie”.