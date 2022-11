Provincia, pronti nuovi bandi da impiegati per 15 posti a Palazzo Santo Stefano

Sono 15 le assunzioni di personale tecnico e amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, previste dalla Provincia di Padova. I primi due bandi di concorso sono già stati pubblicati e i restanti usciranno nei prossimi giorni. Il primo prevede l’assunzione di 5 istruttori amministrativi (cat. C) da destinare a vari servizi dell’Ente come la Viabilità, il Patrimonio, le Risorse Finanziarie, gli Affari Generali e l’Ambiente. Per questa selezione è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Il secondo è rivolto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 istruttori tecnici (cat. C) da destinare ad aree come l’Edilizia, la Viabilità e il settore Trasporti. Per questo profilo è richiesto il possesso del diploma di liceo Tecnologico o di Istituto Tecnico Industriale o Istituto Tecnico per Geometri. La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12 del 5 dicembre 2022. Per entrambi i bandi, alcuni posti saranno riservati a favore delle categorie protette, come previsto dalla normativa vigente.

Canella

«Abbiamo iniziato dai settori maggiormente in difficoltà – ha dichiarato Daniele Canella, vicepresidente della Provincia di Padova con delega al Personale – ma nelle prossime settimane procederemo anche con la pubblicazione di altri bandi sia per istruttori tecnici che direttivi. Saranno altre sette le posizioni da ricoprire nei vari settori: 3 per istruttori tecnici (cat. C) per il servizio Ambiente, 1 di Istruttore informatico (cat. C) per il Servizio Sistemi Informativi, 1 di Istruttore direttivo informatico (cat. D) per il Servizio di Sistemi Informativi, 2 di Istruttori direttivi amministrativi (cat. D). I rispettivi bandi saranno pubblicati nei prossimi giorni. Il fabbisogno di personale è una delle necessità più impellenti. Com’è noto, per diversi anni le Province sono state oggetto di un ampio e lento processo di riordino e tra le misure restrittive è stato fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale. Ora è evidente la carenza di personale che sta pesando negativamente sull’operatività. Alcune assunzioni sorgono dalle necessità di sostituire personale cessato, altre scaturiranno da diversi fattori, quali il potenziamento delle funzioni specifiche, si pensi al ruolo dell’informatica, all’attuazione del PNRR con la realizzazione di opere pubbliche importanti con una spesa da impegnare di circa 30 milioni di euro. Appare sempre più evidente il ruolo strategico e fondamentale delle Province e parallelamente la necessità di adattare una moderna struttura organizzativa dell’Ente, ideona a permettere di esercitare sempre di più un ruolo di erogatore di servizi, non solo ai cittadini, ma a favore dei 102 Comuni della provincia di Padova».