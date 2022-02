Entro l'estate in arrivo 19 piastre sportive nei quartieri: «Mai nessuno aveva investito 27 milioni in 5 anni»

L’assessore allo Sport Diego Bonavina ha presentato oggi 11 febbraio il progetto che prevede la realizzazione di 19 nuovi piastre polivalenti in tutti i quartieri cittadini, compresa quella già in costruzione in zona Borgomagno nell’area di murales dedicato a Kobe Bryant, con un investimento complessivo di 950 mila euro.

Dove

Il progetto prevede la realizzazione di 19 piastre polivalenti in tutti i quartieri cittadini, compresa quella già in costruzione in zona Borgomagno nell’area del murale dedicato a Kobe Bryant con un investimento complessivo di 950 mila euro. Lo stile sarà quello di piazza De Gasperi, le cui immagini hanno fatto il giro di mezzo mondo. Alcune sono già esistenti e da riqualificare completamente, mentre altre saranno completamente nuove. All'Arcella, oltre a quella per Kobe Bryant, verranno messe a nuovo le due esistenti al parco Milcovich e un'altra a San Bellino. Poi altre piastre a Mortise, San Lazzaro, Camin, Santa Rita, Santa Croce, in via Tassoni alla Guizza ed una completamente nuova a Crocifisso. A Voltabrusegana verrà ripristinata la piastra di via Decorati al valor civile, mentre a Palestro sono già in corso i lavori in via Dottesio. Poi il parco Brentelle, dove verranno completamente rifatti i campi da calcetto e da basket. E ancora via Chiesanuova, Cave ed una tra Montà e Ponterotto.

Bonavina

«Una serie di interventi di cui vado particolarmente orgoglioso perché daranno la possibilità ai padovani di praticare sport all’aperto in forma libera, esigenze che in tempo di pandemia sono particolarmente sentite - sottolinea Bonavina - Queste piastre polivalenti, che daranno la possiblità di praticare basket, calcio a 5, pallavolo, badminton e altro, rappresentano anche un presidio sul territorio e un’occasione di rigenerazione urbana che ritengo molto utili anche come assessore alla sicurezza. Questo piano di investimenti, elaborato assieme alle Consulte, che rappresentano un eccezionale strumento di ascolto del territorio e di partecipazione, si inserisce in un quadro di attenzione allo sport che ha caratterizzato questa amministrazione che in cinque anni ha investito 27 milioni di euro in impianti sportivi, circa il cinque per cento del bilancio comunale».