Oltre 200 bambini rimangono fuori dai nidi comunali: dai privati o a casa

Ben 224 bambini sono rimasti fuori dalle iscrizioni agli asili nido comunali presenti in città. Su oltre mille domande, ne sono state accolte circa 800, mentre per gli altri non c'è spazio e rimarranno quindi in lista d'attesa. Il record delle liste d'attesa lo ha stabilito “Il Mago di Oz” all'Arcella, dove sono ben 31 i piccoli, da 1 a 3 anni, che sperano di trovare posto. Negli asili nido non possono essere formate sezioni troppo numerose, perché educatori ed educatrici devono prendersi cura di 6 bambini a testa al massimo.

Nuove costruzioni

Per ora, per risolvere un problema che comunque esiste da tempo, non è prevista la costruzione di altre strutture: «Non possiamo fare troppa concorrenza al privato sociale - spiega l'assessora alla politiche scolastiche, Cristina Piva - .E poi è anche anacronistico come sistema per risolvere la situazione. Al massimo, dall'anno prossimo, potremo pensare di trasformare qualche sezione dell'infanzia in nido. Noi abbiamo fatto il possibile, assumendo anche moltissimo personale, che però poi a volte ci abbandona per trasferirsi negli statali». Ci sono ancora posti invece nelle scuole d'infanzia. In tutto sono 29 quelli liberi, ma sono tutti negli istituti più fuori mano, ossia la Cremonese a San Lazzaro, la Wollemborg a Salboro e la Gui a Madonna Pellegrina.