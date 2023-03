Arrivano 21 milioni dall'Europa per mobilità sostenibile, verde e innovazione digitale

Il consiglio comunale ha approvato la convenzione tra Padova e gli 8 comuni confinanti per incassare 21 milioni di euro provenienti dall'Europa. I fondi serviranno per avvicinarsi alla Grande Padova, investendo in mobilità sostenibile, digitalizzazione, infrastrutture verdi, inclusione abitativa e rigenerazione urbana e culturale.

L'area

L’area urbana di Padova che ha ottenuto i fondi comprende anche Abano Terme, Albignasego, Maserà di Padova, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Selvazzano Dentro e Vigonza. E' la cosiddetta “Grande Padova”, che si è guadagnata i 21 milioni di euro grazie ad una strategia di progettazione complessiva, oltre per il numero degli abitanti, la densità media e il punteggio nella graduatoria di merito. Graduatoria che premia le caratteristiche dell’area e gli strumenti di pianificazione, la capacità amministrativa e gli elementi preliminari della proposta di strategia di sviluppo urbano sostenibile. «Un risultato ottenuto grazie all’impegno dei nostri uffici, che hanno coordinato il lavoro, permettendo a Padova di beneficiare di importanti fondi - commenta l'assessora ai progetti comunitari, Margherita Cera - .La definizione dei progetti specifici vedrà il coinvolgimento trasversale di tutta la giunta e saranno svelati un po' alla volta dai diretti interessati. Lavoreremo in sinergia con le altre amministrazioni, mettendo al centro la Grande Padova, per uno sviluppo del nostro territorio incentrato sulla sostenibilità, l’innovazione e l’inclusione».

Come spenderli

Dei 21 milioni, 7,2 dovranno essere investiti in mobilità, 5 milioni per l'inclusione abitativa, 3 per la rigenerazione urbana sostenibile e il resto in digitalizzazione delle aree urbane, sviluppo delle piccole e medie imprese e infrastrutture verdi. Dopo l'ok di ieri sera ottenuto dal consiglio comunale, ora l'amministrazione entro il 31 marzo dovrà definire i progetti conformi ai contenuti del programma Fesr per ottenere poi lo sblocco dei fondi.