Prandina, domani commercianti e leghisti in piazza per chiedere 1000 posti auto

La lega insiste: vuole 1000 posti auto alla Prandina. Stavolta la voce è quella del consigliere regionale Fabrizio Boron, che annuncia la sua presenza alla manifestazione prevista per domani alle 12:40 proprio all'ingresso pedonale da corso Milano del parcheggio. «Con soli 500 posti auto alla Prandina si rischia di azzoppare il rilancio del commercio, di bloccare sul nascere la ripartenza economica di Padova dopo un periodo di pesante crisi dovuta all’emergenza sanitaria» dice Boron.

«Attualmente, il parcheggio offre capienza a circa 250 auto e già dalla mattina è difficile trovare un posto libero – spiega Boron - Ora però il progetto che prevedeva l’aumento dei parcheggi è stato limitato a 500 posti auto. Il Sindaco del buonsenso, Giordani, sembra ostaggio delle ideologie della sinistra. Oggi più che mai l’amministrazione comunale dimostra di non essere libera nelle scelte per lo sviluppo della città, ma appare sotto scacco di una ‘Golden Share’ comunale di Coalizione Civica. Una città come Padova dalle numerose vocazioni (turistica, economica, commerciale e culturale) ha la necessità di un parcheggio capiente a Ovest che garantisca l’accesso di cittadini, turisti e lavoratori – aggiunge il consigliere regionale - Chi non percepisce o comprende questa esigenza non segue la strada del buon governare ed è come se dichiarasse guerra al mondo commerciale cittadino, linfa di cui si nutre la città per vivere. E’ per questo che domani, martedì 3 agosto, sarò a fianco dei commercianti per rivendicare il diritto a sopravvivere in un periodo storico di pandemia quando le difficolta sono maggiori – rende noto Fabrizio Boron - Non possiamo permettere che la situazione peggiori a causa di ideologie incoscienti o trattative politiche al ribasso che rischiano di danneggiare il tessuto economico cittadino».